André Villas-Boas revelou que está a pensar candidatar-se à presidência do FC Porto nas próximas eleições em 2024.



««As próximas eleições do FC Porto são em 2024 e acho que vou apresentar-me. Quero experimentar, sempre tive esse plano, mas para já sinto-me bem em França. É um pais fantástico que me permite viver em contacto com a natureza, adoro ter a montanha por perto. Saio de mota ou bicicleta e vou dar uma volta. Sou um tipo peculiar», revelou, em entrevista à Téléfoot.



O técnico português esclareceu ainda por que razão recusou renovar pelo Marselha no início desta temporada.



«Disse ao Frank McCourt que se fosse outro treinador, tinha assinado a renovação por mais três anos e seria despedido em duas semanas. Mas esse não é o meu estilo», confessou.



Lembre-se que Villas-Boas vai regressar em breve ao Dragão para defrontar o FC Porto, numa partida a contar para a o grupo C da fase de grupos da Liga dos Campeões.