Daniel Ramos considerou que o Aves SAD vai ter de «igualar para mais» a intensidade do Boavista para ganhar no Bessa, este sábado, em jogo da 15.ª ronda da Liga.



«(O Boavista) É uma equipa muito incómoda, muito intensa, que nunca desiste e nos vai colocar à prova. Temos de igualar para mais e ser aguerridos, temos de ser guerreiros, concentrados a toda a hora e acreditar no processo», disse, na conferência de antevisão.

O técnico dos avenses não escondeu um «grande carinho» pelo emblema do Bessa, que já representou, e insistiu na importância da atitude.

«Estão a fazer um campeonato positivo, atendendo às dificuldades conhecidas, e a conjetura é difícil, porque jogar lá é sempre difícil. Será um jogo intenso, porque os últimos jogos o têm também demonstrado. Basta lembrar que o Boavista foi a única equipa para o campeonato a marcar dois golos em Alvalade», sublinhou.

Para solidificar o sistema defensivo e dar continuidade ao crescimento ofensivo, num jogo entre «duas equipas com o mesmo objetivo», só resta ao Aves SAD «andar a 100».

«Sabemos que é um jogo muito importante para nós, vamos à procura dos três pontos, e para isso vamos ter de andar a 100», reiterou Daniel Ramos, na esperança de poder repetir a segunda parte do jogo com o Benfica (1-1).

Daniel Ramos explicou que a ideia foi «complicar a vida ao adversário e favorecer o Aves SAD», através de «jogadores com características diferentes».

Para esta construção de identidade no Aves SAD, num processo que «ainda vai no início», volta a poder contribuir Gustavo Assunção, após castigo, por oposição a Lucas Moura, Ochoa e Aburjania, lesionados. Já Zé Luís, devido a problemas físicos, está em dúvida.

O Boavista-Aves SAD joga-se este sábado, às 18h00, no Bessa.