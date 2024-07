O Sp. Braga anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com Lucas Piazon para a rescisão do contrato que liga as duas partes.

O médio brasileiro deixa os bracarenses ao fim de três anos, nos quais somou seis golos e cinco asssitências em 42 jogos, além de dois empréstimos ao Botafogo, em 2022 e 2023.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Lucas Piazon está na lista de reforços do AVS. As duas partes, de resto, já têm acordo.