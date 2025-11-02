Igualdade a duas bolas, marcha do marcador dinâmica e um ponto para cada lado. Os dois últimos da tabela classificativa mediram forças na Vila das Aves, protagonizando um empate entretido (2-2). AVS e Tondela estiveram na frente, mas não foram imunes ao evoluir do placard, acabando por não conseguir segurar os três pontos. Ninguém ganha fôlego na cauda da tabela.

Ainda sem vencer na presente edição da Liga, com três alterações no onze comparativamente com a derrota nos Açores frente ao Santa Clara, o AVS apresentou-se com uma novidade: o internacional Ruben Semedo estreou-se com a camisola avense. Ivo Vieira mexeu mais, promovendo cinco alterações no onze beirão comparativamente com a derrota frente ao Benfica, para a Taça da Liga,

Num embate entre aflitos, AVS e Tondela tinham neste confronto direto uma espécie de prova de vida. Apesar de ainda estarmos no primeiro terço do campeonato, o jogo entre os dois últimos acarretava um peso diferente. Notou-se na marcha do marcador, com indefinição constante e sem que qualquer equipa se sobrepusesse de forma inequívoca durante um grande período de tempo.

As redes mexeram logo aos 14 minutos, com o Tondela a adiantar-se no marcador. Remate cruzado de Rony Lopes, junto à quina da área, a deixar João Gonçalves mal na fotografia para adiantar os beirões no marcador. Má abordagem do guarda-redes da casa, a acabar por ver entrar uma bola simples, naquela que foi a estreia de Rony Lopes a marcar com a camisola do Tondela.

As incidências do jogo: AVS-Tondela AO MINUTO

Seguindo as leis da bola, em desvantagem o AVS teve que assumir as despesas do jogo. Conseguiu-o, em parte, uma vez que teve mais bola e tentou com mais afinco. Mas, verdade seja dita, sem lances de perigo. Em saídas rápidas, o Tondela até teve capacidade para provocar calafrios. A exceção foi um dos últimos lances da primeira parte, um momento confuso, com várias disputas de bola até Bane atirar a contar na pequena área, restabelecendo a igualdade em cima do intervalo.

Galvanizado com o empate, o AVS operou a cambalhota no marcador quando estava decorrida uma hora de jogo, por intermédio de Óscar Perea. O atacante colombiano assumiu a finalização na passada, batendo pela segunda vez Bernardo. Estaria feito o mais difícil, o conjunto de João Pedro Sousa tinha meia hora para se agarrar à vantagem, ainda na procura pelo primeiro triunfo da época.

Bane, que abriu o ativo, acabou por comprometer ao jogar com o braço num lance que aparentava ser normal. O árbitro Luís Filipe apontou para a marca dos onze metros, dando a Pedro Maranhão a oportunidade para assinar o empate final. Assim foi, o atacante não tremeu e estabeleceu o resultado final ao minuto 71.

Ainda não foi desta que o AVS aprendeu a vencer na presente edição do campeonato, somando o segundo ponto da temporada, o primeiro em casa. Volta a pontuar o Tondela, após duas jornadas a perder.

A FIGURA: Óscar Perea

Antes do início do jogo ofereceu ao clube a camisola com que ajudou a Colômbia a conquistar o terceiro lugar no Campeonato do Mundo sub-20. Continuou a dar nas vistas, sendo dos mais irreverentes em campo. Para além dos vários lances individuais com perigo, fez o segundo golo da equipa das Aves.

O MOMENTO: empate do Tondela (71’)

Autor do primeiro golo da tarde, Bane foi imprudente na abordagem a um lance que aparentemente estava controlado, acabando por desviar o esférico com o braço. Castigo máximo para Pedro Maranhão concretizar sem mácula, com força e colocação, a assinar o resultado final.

POSITIVO: jogo vivo

Frente a frente estavam os últimos dois classificados, com um arranque de temporada pouco produtivo. Ainda assim, protagonizaram um jogo aberto, com incerteza no marcador e quatro golos.