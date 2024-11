Na véspera do duelo frente ao Sp. Braga para a 12.ª jornada do campeonato, Daniel Ramos recordou a eliminação da Taça da Portugal frente ao Lusitano mas considera que o jogo no Alentejo já faz parte do passado e tem agora baterias voltadas de novo para o campeonato.

«Podemos cometer erros, mas não nos podemos prender a eles. Precisamos de ter coragem para enfrentar um adversário teoricamente favorito, mas acredito que, com uma abordagem bem trabalhada e uma atitude competitiva, podemos discutir o jogo», referiu o técnico do AVS.

Para fazer um bom resultado na estreia no comando do AVS para o campeonato, Daniel Ramos acredita que o antídoto para vencer o Sp. Braga passa por «entrar em campo com mais alma, determinação, coragem e energia positiva».

Sobre o timming para defrontar um adversário que «apenas perdeu fora de casa no Dragão», o treinador do AVS acredita que «é uma oportunidade para mostrar a nossa evolução», concluiu Daniel Ramos.

O AVS vai receber o Braga este domingo, às 20h30, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.