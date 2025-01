Declarações de Daniel Ramos, treinador do AVS, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) frente ao Moreirense:

«Acredito que a equipa podia ter saído daqui com a vitória. Fizemos o suficiente para vencermos. Demos ao adversário – o primeiro golo – e depois não aproveitámos o que o jogo deu. Criámos oportunidades suficientes para chegar à vantagem antes do intervalo e só empatamos em cima do intervalo. Na segunda parte fomos novamente melhores, até à parte final, em que acabámos por sofrer um pouco. Fomos a melhor equipa, que conseguiu construir, aproximar-se com perigo, situações de finalização. Temos 19 remates à baliza o que é muito significativo. O proveito desses 19 remates é apenas num golo, o que é pouco. Na parte final é fruto do desgaste. Desagradado com o resultado».

«Infelizmente ainda não consegui estar em vantagem neste campeonato, andei sempre atrás do prejuízo. Mas, conseguimos sempre andar atrás do resultado e empatar. Isso é mérito, gostava de estar em vantagem, permite outra gestão e aproveitar outros espaços. Há muito a fazer, temos de aproveitar esta pausa para trabalhar e para crescer».

[Agradado com Rodrigo Ribeiro] «Sim. Temos três avançados com características diferentes, e todos eles podem ajudar. É uma questão e características e de tirar o melhor de cada um».

[AVS não ganha desde setembro. O que falta para conseguir mais?] «Eficácia. A quantidade de remates que andamos a fazer por jogo não têm sido aproveitados numa percentagem aceitável. Hoje, como disse, foram 19 remates que apenas resultaram num golo. Com o Benfica foram 17 remates. Estamos a criar, o que é muito bom, tenho dito para aproveitar a dinâmica e não atacar a baliza em vão. Tem de haver mais calma na finalização, se calhar vem da falta de um resultado positivo».