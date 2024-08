Foi em japonês que Bruno Pinheiro escreveu o nome da vitória na estreia no comando técnico do Gil Vicente. Um hat-trick de Kanya Fujimoto valeu aos galos a conquista dos três pontos, num jogo que marcou o regresso de Vítor Campelos a Barcelos.

Ainda assim, o resultado é bastante enganador. O AVS deu boa conta de si, mesmo quando passou a jogar em inferioridade numérica. Para chegar ao triunfo, foi preciso Teixeira dar uma mãozinha.

Depois de uma primeira parte intensa, com dois golos para cada lado, os gilistas carregaram na parte final do encontro para chegar à vitória. Teixeira, que entrou no segundo tempo, tinha o braço numa posição «não natural», como disse o árbitro, e deu mão.

Fujumoto, que já tinha marcado no primeiro tempo, não perdoou e fez o terceiro de grande penalidade. Pouco depois, com os visitantes balanceados para o ataque, o japonês isolou-se e sentenciou a partida.

Uma alteração para cada lado

Bruno Pinheiro, em estreia no banco do Gil Vicente, fez apenas uma alteração no onze em relação à derrota no Dragão. Saiu o castigado Sandro Cruz e entrou Kazu para o seu lugar. Primeiro jogo a titular do lateral esquerdo desde que chegou a Barcelos. Também Vítor Campelos mudou apenas uma peça no onze depois do empate caseiro com o Nacional. Sai Rafa Rodrigues, que saiu lesionado nesse encontro, e entrou Kiki Afonso para o seu lugar.

O jogo teve uma primeira parte intensa, com as duas equipas a procurar a baliza contrária e a abanar as redes por quatro vezes. Logo no terceiro, Granada a apareceu solto na área a rematar para excelente defesa de Andrew. Na resposta, Félix Correia pegou no esférico a meio do meio-campo e foi até à entrada da área rematar rente ao poste.

A formação das Aves tinha mais bola e os galos sentiam muitas dificuldades em ligar o jogo e a sair em construção. Os visitantes faziam pressão alta e davam-se bem com a estratégia montada por Vítor Campelos. Por isso não causou surpresa que tenham sido os forasteiros a adiantar-se no marcador. Jogada do lado direito conduzida por John Mercado que cruzou para o segundo poste, onde apareceu Kiki, de pé direito, a faturar.

Os gilistas continuaram a sentir dificuldades em chegar ao ataque, mas quando o conseguiram fazer, marcaram. Touré conduziu o esférico, ganhou um ressalto e deu na direita em Jorge Aguirre, que se estrou a marcar na I Liga. Pouco depois, os galos viraram o marcador. Após jogada na direita, o esférico sobrou para Fujimoto que rematou em arco para golo.

Estava feito o empate para delírio dos adeptos barcelenses. Contudo, o AVS não baixou os braços e, no terceiro minuto dos seis de compensação, Nenê voltou a colocar tudo igualado. Jogada confusão na área, Mercado e Andrew choraram, mas a bola acabou por sobrar para o veterano voltar a marcar na I Liga aos 41 anos.

Emoção chegou no fim

Em tempo de intervalo, os galos aproveitaram a ocasião para anunciar dois reforços: Cauê dos Santos e Jordi Mboula, jogadores para a frente de ataque. No terreno de jogo, os treinadores optaram por manter os onzes, contudo a intensidade baixou consideravelmente. A face do jogo mudou pouco depois do minuto 60, altura em que Samuel Granada viu novo cartão amarelo, consequente vermelho, e deixou o AVS em inferioridade numérica.

Os técnicos mexeram nas equipas para ajustar à nova realidade. As duas primeiras do treinador gilista foram, no mínimo, estranhas. Yaya entrou para uma posição muito adiantada no terreno enquanto Josué substituiu Rúben Fernandes no eixo da defesa. Ainda assim, apesar das alterações, a toada de jogo não mudou muito.

Já perto do minuto 90, os galos iam chegar ao triunfo. Teixeira deu mão na bola dentro da área e Bruno Costa, alertado pelo VAR, assinalou grande penalidade. Na conversão, Fujimoto atirou a contar. O AVS balanceou-se para o ataque na tentativa de chegar a nova igualdade, mas acabou por sofrer o quarto. Félix isolou Kanya Fujimoto e o japonês fechou a contagem, após validação do VAR. Primeiro triunfo na Liga dos galos e de Bruno Pinheiro. A turma da Vila das Aves continua apenas com um empate.