Declarações de Jorge Costa, treinador do Aves SAD, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (2-1) sobre o Portimonense, que recoloca a Vila das Aves no principal escalão do futebol português:



[Jogo mais especial da carreira, agora que vai fazer um interregno?] «Não foi uma reposta para ninguém, é verdade que me senti desconfortável. A partir do momento em que assumi era importante acabar bem, por vários motivos. Primeiro porque gosto de ganhar, sempre fui honesto, era muito importante acabar assim, em festa».

[Já sente saudades de ser treinador?] «Sim. Hoje na última palestra já bateu. Foi um ano em que fomos evoluindo. Um novo ciclo começa».