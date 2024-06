Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota frente ao Aves SAD, que atira os algarvios para o segundo escalão do futebol português:

«Foram jogos muito idênticos, em que mandámos, procurámos fazer as coisas bem feitas, mas demos dois brindes que permitimos que o Aves se adiantasse no marcador. Tivemos muito risco, ousadia, pressão alta, mas cometemos um erro gravíssimo, que se repetiu ao longo da temporada. É difícil discutir resultados, num jogo como o de hoje, uma eliminatória em desvantagem. com brindes destes. É uma pancada muito forte. Resta dar os parabéns ao Aves, foi eficaz.

Tenho a certeza que esta administração trará de volta o Portimonense para a Liga, rapidamente. Trabalhámos muito, uma equipa muito jovem com jogadores que cresceram imenso, com potencial para o futuro. Vão ter de passar este momento difícil para voltar mais fortes»

[Futuro com o Paulo Sérgio?] «Eu é o que menos interessa. Termino contrato agora e é o que menos interessa. Ficando na Liga, ou não, não parei um segundo para pensar nisso. Estou cansado, estivemos a cinco segundos de nem ao play-off ir. Hoje há um vermelho retirado, enfim. Há coisas que nem vou falar, parece desculpa, nestes últimos seis jogos tivemos de tudo um pouco. É uma tristeza enorme, nunca me tinha conhecido. Temos todos de parar, arrefecer, e pensar o que é melhor para todos».