Rui Borges, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao AVS:

«Quantas mais vezes ganhávamos mais pert da derrota estávamos. Entrámos muito bem, podíamos ter marcado mais do que um golo e só nos podemos queixar de nós próprios. Mandámos no jogo, fomos a única equipa que quis ganhar contra um AVS com o bloco médio-baixo.

Na segunda parte entrámos a mandar no jogo, não criámos tantas oportunidades porque faltou a definição. O Aves acabou por marcar numa bola parada e o futebol é isto. Faltou-nos alguma qualidade na definição no último terço. Não podia pedir mais aos meus jogadores. É aqueles dias do futebol e acho que podíamos estar aqui o dia todo e não marcávamos. É um jogo em que nos podemos queixar a nós próprios. Isto não belisca em nada o que esta equipa fez até agora.

Peço bom-senso a toda a gente porque há muitas crianças ali e torna-se desagradável e torna-se penoso ver as crianças a chorar. Acho que o que aconteceu não foi tão grave para isto que se passou.

[como está o balneário?] É normal que o balneário não esteja feliz. Não podíamos fazer mais nada. Não falharam em termos técnicos e táticos, só podia pedir para finalizar melhor, mas os jogadores são humanos e todos falhamos. O futebol é mesmo isto.

Se a atitude for a mesma de hoje, os resultados negativos serão poucos. Houve muitas quebras de jogo, enerva e perdemos um pouco o raciocínio. Estando a perder é normal perder um pouco a noção tática. Só faltou qualidade no último terço e nos últimos 15 minutos não se jogou. É o futebol português».