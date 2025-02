Na antevisão ao duelo com o Rio Ave, que marca a sua estreia no banco do AVS SAD e na Liga enquanto treinador, Rui Ferreira revelou ter passado ao plantel uma «mensagem de coragem e muita ambição», esperando conseguir «injetar confiança nos jogadores» para um jogo em que espera «muitas dificuldades».

Admitindo ter «muita informação para passar» ao grupo, situação natural quando acontece uma mudança da equipa técnica, Rui Ferreira explica que, nesta fase inicial, houve «o cuidado de passar o mínimo» para não complicar o processo, sendo o objetivo primordial «ir à procura sempre dos três pontos».

A começar já no jogo com o Rio Ave, uma equipa «à imagem do seu treinador», Petit. «É organizada e muito forte na transição. Tem argumentos mais do que suficientes para estar onde está na tabela classificativa. Sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades. Os jogadores vão estar identificados com pontos fortes do Rio Ave e tentar explorar alguns problemas que possam ter», acrescentou o novo timoneiro do AVS SAD.

É entre «saber ser paciente, sabendo que não há tempo a perder porque há que arrepiar caminho», que a equipa avense navega nesta fase, ocupando atualmente o 16.º lugar da tabela, de acesso ao play-off de manutenção na Liga, com 18 pontos.

Quanto à integração dos mais recentes reforços no onze inicial, Rui Ferreira diz que é preciso «ter muito cuidado, para dar equilíbrio emocional à equipa». «Temos de lhes transmitir confiança e tranquilidade, sabendo que eles vêm para acrescentar», completou Rui Ferreira.

O diretor desportivo do AVS SAD, Pedro Correia, também marcou presença na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Rio Ave, na qual explicou que a chegada ao clube do antigo técnico do Académico de Viseu, que substitui Daniel Ramos, era um desejo antigo da estrutura.

«Queríamos o Rui (Ferreira) há já algum tempo. Foi possível agora. As duas vontades juntaram-se e ele está aqui. Todos juntos vamos conseguir os nossos objetivos. No dia 26 de maio estaremos a celebrar», referiu o dirigente.

Kiki Afonso, lesionado, está fora do jogo com o Rio Ave, 10.º classificado da Liga com 25 pontos. A partida disputa-se este domingo (15:30), em Vila do Conde, e tem arbitragem de David Silva, da AF Porto. Pode acompanhar o desafio, ao minuto, no Maisfutebol.