Sem perder há um mês na Liga e vindo de um importante triunfo em Faro, frente ao Farense (0-1), o AVS espera manter-se à tona na tabela classificativa, fora dos lugares que vão ditar a despromoção ao segundo escalão do futebol português.

Atualmente na 14.ª posição, com 23 pontos, o clube minhoto prepara a receção Arouca, que segue um lugar acima, com mais um ponto somado.

«A perspetiva é de dificuldade, frente a uma das melhores equipas da Liga, que joga muito bem, com resultados e exibições muito positivos. Seguramente, vai criar-nos imensas dificuldades e exigir máxima capacidade e concentração», anteviu o técnico dos avenses, Rui Ferreira.

«O Arouca é uma equipa preparada para jogar em transição, mas também em ataque posicional, com jogadores experientes para pautar o jogo», pormenorizou o treinador, garantindo que vai apresentar «uma equipa a querer vencer, numa luta árdua e difícil» que prevê para o jogo deste sábado.

Rui Ferreira não poderá contar com os contributos dos lesionados Kiki Afonso, Aderllan Santos e Vasco Matos, bem como com o castigado Jaume Grau. Em dúvida permanece Gerson Rodrigues, que irá fazer um derradeiro teste antes da partida.

Nos planos futuros dos avenses está «manter o “laranjinha” bem distante», ou seja afastar-se o mais possível da zona de despromoção. Para o conseguir será importante «libertar os jogadores no sentido de não pensarem de forma muito presente no que é a classificação», completa o técnico.

AVS e Arouca defrontam-se a partir das 15:30 no estádio do Clube Desportivo das Aves. O jogo terá acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.