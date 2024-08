Vítor Campelos, treinador do AVS, na sala de imprensa, após uma igualdade (1-1) frente ao Nacional:

«O fecho do mercado de transferências devia ser no último dia antes do início do campeonato. Vai haver jogadores que vão jogar em agosto e que depois vão jogar por outras equipas. Se assim fosse, nós também já teríamos jogadores para preencher o banco.

Na primeira parte, o Nacional teve mais controlo do jogo, mas em termos de oportunidades até acho que tivemos mais. A segunda parte foi de sentido único, tivemos muitas oportunidades, fomos mais pressionantes, tivemos bolas a rasar o poste, uma no poste, e por infelicidade não conseguimos concretizar. Estou feliz pela entrega e postura dos jogadores.

Tivemos vários jogadores que se estrearam na I Liga e foi um jogo que merecíamos ter mais uma pontinha de sorte. Merecíamos os três pontos.

[jogo a uma hora com muito calor] O que nos propusemos quando cá chegámos foi que o Aves teria de praticar um futebol positivo porque sabemos que quem joga bem está mais perto de ganhar. Queremos que os nossos adeptos possam disfrutar do jogo.

Estamos convictos que vamos ter a cada dia mais gente a apoiar. Um dos lemas é juntos pela Vila e se este jogo fosse mais ao final da tarde, mais pela fresca, teríamos mais adeptos e a qualidade do jogo teria sido melhor.

[reforços, o que falta?] Não vou dizer quais são os jogadores que faltam e temos é de potenciar o que temos. Precisamos de mais jogadores, mas neste momento estes jogadores que tenho para trabalhar são os melhores do mundo».