Vítor Campelos, treinador do AVS, na sala de imprensa, após derrota por 4-2 frente ao Gil Vicente:

«Foi um jogo de grandes emoções, preparámos muito bem o jogo e, enquanto estivemos 11 para 11, fomos superiores ao nosso adversário. Na primeira parte fizemos mais remates do que o adversário e, depois, veio a situação do Granada. O primeiro amarelo foi excessivo, foi um choque casual, acabou por ser expulso na segunda.

Na segunda parte continuamos com uma equipa bem organizada, a discutir o jogo, sempre com intuito de fazer o que fizemos na primeira. Estávamos confiantes e depois de ficarmos menos um, fomos organizados, sabíamos que tínhamos de ser solidários e unidos, e sempre a tentar chegar à baliza do Gil Vicente.

Acabámos por sofrer o golo num penálti em que os árbitros dizem que o VAR só chama quando tem a certeza absoluta que é e, pelo tempo que o árbitro esteve para decidir, demonstra que havia muitas dúvidas. Só espero que o Aves não seja um parente pobre desta Liga porque não somos isso. Os jogadores estão tristes porque se sentem injustiçados porque penálti não era penálti.

[o AVS vais ao mercado em busca de um ponta de lança?] Eu vim aqui para falar do jogo. Já disse que a administração está a trabalhar nisso, temos consciência que falta chegar jogadores, mas queremos ser criteriosos nessas escolhas, mas é óbvio que vai chegar gente.

Ainda assim, estes jogadores deram uma excelente resposta e estão motivados, a acreditar neles e no trabalho que é feito. Mesmo com dificuldades, ainda têm de ser situações forçadas para resolver o jogo».