O treinador do AVS, Vítor Campelos, apontou este domingo à tentativa de somar a terceira vitória na Liga, na receção ao Farense, no duelo que encerra a 7.ª jornada do campeonato, na segunda-feira. Pela frente, o técnico espera um Farense «motivado».

«Sabemos que há aquela chispa quando se muda de treinador e se quer mudar, mas, se isso fosse sempre solução, as equipas mais ricas trocavam de treinador todas as semanas. Respeitando como sempre os adversários, queremos muito fazer um bom jogo e ficar com os três pontos» , disse Vítor Campelos na conferência de imprensa de antevisão, este domingo, insistindo na ideia de repetir os resultados positivos e «as coisas bem feitas» que a equipa tem feito nos jogos na Vila das Aves.

Campelos perspetiva um jogo ante «um adversário com valor e qualidade», que tem como novidade a entrada do técnico Tozé Marreco. «O Tozé [Marreco] tem uma ideia diferente [ndr: de José Mota] e a única incerteza que temos é não ter visto o Farense com o Tozé. Por aí poderá haver algumas indefinições e por isso teremos de ser uma equipa muito concentrada desde o primeiro minuto, com vontade de jogar bem e ganhar o jogo», sublinhou Campelos.

Para este jogo o técnico não confirmou se pode haver eventual estreia do avançado Zé Luís, último reforço da equipa e ex-jogador do Farense. Já outro atacante, Nenê, ainda está na lista de indisponíveis, assim como os guarda-redes Lucas Moura (a recuperar de cirurgia) e Simão Bertelli (entorse no pé direito).

O AVS, 11.º classificado com 11 pontos, recebe o Farense, 18.º e último, ainda sem pontos, num jogo agendado para as 20h15 de segunda-feira, que tem arbitragem de Fábio Veríssimo e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.