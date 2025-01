Declarações de Aderllan Santos, jogador do AVS, na Flash Interview da Sport TV após a vitória sobre o Gil Vicente por 1-0:

[O Aderllan ainda nem chegou há uma semana e já parece muito bem enturmado]

«Conheço mais jogadores do AVS do que conhecia do Rio Ave, porque lá estavam sempre a entrar jogadores novos e aqui já conhecia os jogadores, que já estão há muito no campeonato português. Fui muito bem recebido, integrei-me bem e fico muito feliz por ajudar nesta primeira vitória. O AVS não ganhava desde a quinta jornada e era importante voltarmos a triunfar. Foram seis anos no Rio Ave. Mas não havia mais comunicação e química, seguimos para outro lado. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Espero ser tão feliz aqui como fui no Rio Ave.»