Adriel salienta, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, a atitude da equipa frente ao Sporting, apesar do AVS já ter descido à II Liga.

Análise ao empate

«Fico feliz pelo prémio (de Homem do Jogo), mas se não fossem os meus colegas a ajudarem-me não seria possível. Importante também salientar o esforço e o compromisso que vamos ter daqui para frente, mesmo com a situação com o clube se encontra. Temos de honrar os adeptos e a Liga. Vamos ter este compromisso nos jogos que faltam. Há jogos importantes e equipas a lutar por objetivos, por isso vamos ter esta atitude até ao fim.»

Brio profissional da equipa

«Brio profissional? Acho que não só da minha parte, mas de toda a equipa. É como podemos ver hoje, jogámos contra uma grande equipe e, claro, estivemos a defender praticamente o final do jogo todo. Tivemos alguns lances complicados, mas conseguimos aguentar devido a esta atitude.»

Guardião esteve em grande

«Melhor defesa? Acho que todas foram importantes, sobretudo a última que garantiu o empate contra uma grande equipa como é o Sporting.»