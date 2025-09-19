Atenção, Benfica: Nené garante que a saída de José Mota «não vai afetar» o AVS
Avançado afirma que o plantel está pronto para uma «boa exibição» e relembra fase menos boa dos encarnados
Nené, veterano avançado, garantiu que a saída de José Mota «não vai afetar» o AVS na preparação para o jogo contra o Benfica, da sexta jornada da Liga.
«A saída do nosso treinador não é coisa que nos vai afetar. Continuamos a trabalhar para fazermos uma boa exibição frente ao Benfica», partilhou em declarações aos canais oficiais do clube.
«Sabemos que o Benfica também não vem numa boa fase. Vieram de um empate e uma derrota, e também trocaram de treinador. Nós temos que continuar com o nosso foco e, dentro de casa, fazer o nosso melhor», acrescentou.
Este sábado, pelas 18h, o AVS, penúltimo classificado, recebe o Benfica de José Mourinho.
O clube da Vila das Aves ainda não oficializou a saída de José Mota, porém os adjuntos Fábio Espinho e Armando Roriz devem orientar a equipa no encontro contra as águias.