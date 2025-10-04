Ainda não foi desta que se quebrou o enguiço na Vila das Aves. O AVS continua sem conseguir vencer na Liga e acabou por ser derrotado pelo Alverca.

Um jogo com duas partes muito distintas. O AVS dominou o primeiro tempo, mas a formação ribatejana conseguiu chegar à vitória, a segunda consecutiva, depois de concretizar uma reviravolta na segunda parte, na qual justificou o resultado.

Tarde de muita chuva na Vila das Aves durante o encontro do AVS e do Alverca. Os ribatejanos vinham de uma vitória importantíssima frente ao V. Guimarães, já os da casa procuravam o primeiro triunfo no campeonato.

O AVS entrou melhor na partida e tomou conta do jogo. O golo aos 10 minutos de Pedro Lima foi uma «confirmação» da superioridade demonstrada na maior parte do primeiro tempo. Cruzamento perfeito de Diego Rivas para um grande remate do médio ofensivo brasileiro.

O Alverca foi reagindo a espaços, mas com muitas dificuldades para conseguir chegar com êxito à baliza defendida por Simão Bertelli.

No entanto, a resistência do AVS foi posta em causa já em cima do intervalo. Num dos poucos momentos de superioridade da formação ribatejana e na sequência de um canto, Alex Amorim desferiu um remate fortíssimo de fora da área, a bola ainda ressaltou em Tomané e fez um arco perfeito para o empate.

O golo pareceu dar outro ânimo ao Alverca e a equipa comandada por Custódio começou da melhor forma a segunda parte. Lincoln encontrou Lucas Figueiredo que fatura depois de uma grande jogada individual. O árbitro David Silva tinha primeiramente assinalado fora de jogo, mas o VAR reverteu a decisão e confirmou-se a reviravolta no marcador.

O árbitro na Cidade do Futebol voltou a ser chamado já perto dos dez minutos finais quando, depois de um livre batido por Lincoln, Sandro Lima colocou a bola no fundo das redes de Simão Bertelli. O avançado entrado na segunda parte acabou por tocar com o braço na bola e o golo foi anulado.

O AVS apertou naturalmente o Alverca, mas foram os ribatejanos que voltaram a faturar. Na sequência de um canto no lado esquerdo, Gonçalo Esteves pegou na bola, fintou uma série de jogadores adversários e só parou quando rematou rasteiro para o 3-1 final.

Com este triunfo, o Alverca sobe ao sétimo lugar, já o AVS continua sem vencer no campeonato e segura a lanterna vermelha da classificação.

---

A Figura: Lucas Figueiredo

O avançado brasileiro foi dos mais inconformados e no início do segundo tempo marcou o golo da reviravolta no marcador, depois de uma grande jogada individual.

O momento: golaço de Alex Amorim

O primeiro tempo não foi de grande qualidade por parte do Alverca e saiu dos pés do médio brasileiro o melhor momento dos ribatejanos nos primeiros 45 minutos. O grande remate de fora da área deu o mote para a reação do Alverca que culminou no primeiro triunfo fora de casa.

Positivo: Alverca mete a segunda

Depois do importante triunfo em casa frente ao V. Guimarães, o Alverca chegou ao segundo triunfo consecutivo na Liga com uma exibição que não começou bem, mas que foi melhorando ao longo do encontro e culminou na vitória no final dos 90 minutos.