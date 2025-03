O Arouca voltou aos triunfos ao bater o AVS na tarde deste sábado, num embate em que acionou o instinto de sobrevivência. Os arouquenses saem da Vila das Aves com um triunfo (0-1) alcançado no cair do pano com um remate de Tiago Esgaio, fugindo assim aos avenses na tabela.

Num duelo direto, entre duas equipas separadas por apenas dois pontos na fuga aos lugares aflitivos da tabela classificativa, acabou por ser a equipa de Vasco Seabra a revelar maior dose de ousadia, sobrepondo-se essencialmente na segunda metade até chegar ao golo do triunfo a um minuto dos noventa.

Antes de mais, diga-se, o embate foi disputado com períodos de chuva persistente e vento forte. A juntar a isso, com imperativo de não perder a sobrepor-se à ousadia de querer ganhar, os dois conjuntos dobraram cautelas e controlaram o risco em cada ação, tirando brilhantismo ao espetáculo.

Neste cenário, foi o Arouca a chamar a si mais protagonismo, sendo mais arrojado na forma como lutou pelos três pontos. Uma tendência que se sentiu com maior insistência na segunda metade, período em que o AVS, apesar das alterações de tração ofensiva, praticamente não teve expressão no capítulo ofensivo.

Um corte de Fernando Fonseca em cima da linha de golo já na fase final da primeira parte, num lance confuso na área avense, em que é Nandín a atirar com perigo à baliza contrária, é o espelho dos primeiros quarenta e cinco minutos. O momento de perigo sobressai entra a confusão do lance.

Na segunda metade o Arouca colecionou vários remates, alguns deles em lances prometedores e até com relativo perigo. Num lance fortuito Tunde Akinsola teve no pé direito a oportunidade avense para desfazer o nulo, mas o disparo à baliza a não ter sucesso.

Até que ao minuto 89 os arouquenses conseguiram ser felizes. Lance traçado pela esquerda, com Weverson a fazer o cruzamento para Tiago Esgaio, do lado oposto, fazer o remate de primeira com o pé esquerdo, assinando aí a ordem para somar os três pontos.

Após cinco jornadas a consentir golos, o Arouca manteve a baliza a zeros e regressou aos triunfos, que escavam há quatro jornadas. Triunfo importante, fora de portas, na fuga aos últimos lugares, cavando uma margem de cinco pontos para o AVS, que averbou a primeira derrota da era Rui Ferreira.

A FIGURA: Morlaye Sylla

Num embate pouco intenso, o médio da Guiné Conacri foi dos mais completos no terreno de jogo. Jogou a toda a extensão do terreno de jogo, equilibrou a equipa e foi dos mais ousados com bola a aparecer em terrenos adiantados. Morlaye Sylla assinou um dos remates mais perigosos do encontro a meio do segundo tempo.

O MOMENTO: golo de Tiago Esgaio (89’)

Lance protagonizado pelo lado esquerdo do ataque arouquense, com Weverson a cavalgar pelo flanco para fazer o cruzamento. Na área, junto ao poste contrário, Esgaio aparece a rematar de primeira com o pé esquerdo, batendo Ochoa para amealhar os três pontos.