Num duelo de aflitos, o Arouca venceu na Vila das Aves (0-1) pela margem mínima, fugindo ao antepenúltimo lugar da tabela. Os arouquenses avançaram no vermelho, jogando com mais uma unidade logo a partir dos quatro minutos do encontro, aproveitando assim para aplicar mais um golpe ao AVS.

Um golo de Barbero, ainda na primeira parte, foi suficiente para devolver os arouquenses aos triunfos longe da Serra da Freita quatro meses depois. Respiração profunda de Vasco Seabra, após três jornadas sem vencer numa série de dez jogos apenas com um triunfo, o Arouca voltou a sorrir.

Na cauda da tabela, a precisar de pontos para fugir aos lugares aflitivos, João Henriques e Vasco Seabra olharam para este confronto direto da primeira ronda da segunda volta do campeonato como uma espécie de recomeço. O AVS apresentou-se com seis alterações no onze e duas estreias – Adriel e Roni – enquanto que no Arouca entre as quatro alterações registam-se também duas estreias – Arruabarrena e Javi Sánchez.

Qualquer plano teórico ou perspetiva que se tivesse para o embate ficou desde logo descartada aos quatro minutos. Devenish, aposta como lateral direito adaptado de João Henriques, teve uma entrada duríssima sobre Kuipers, acabando expulso. João Pinheiro começou por mostrar amarelo, mas após ver as imagens expulsou o colombiano.

Com mais uma unidade, o Arouca assumiu com naturalidade as despesas do jogo. Teve mais bola, tirou vários cruzamentos e jogou predominantemente no meio campo adversário. O domínio ganhou expressão em cima do intervalo quando Barbero abanou as redes. Cruzamento com as medidas certas de Fukui, sem marcação o avançado desviou de cabeça batendo Adriel, que podia ter feito mais.

Apesar da superioridade numérica em campo, a realidade é que após chegar à vantagem a equipa do Arouca não conseguiu ser tão assertiva. Acusou a necessidade de pontuar e agarrou-se a isso, fazendo mais por gerir o encontro e a vantagem mínima do que propriamente tentar um segundo golo da tranquilidade.

Nesse cenário, mesmo sem conseguir encontrar-se enquanto equipa e sem armar uma reação digna desse nome, o AVS não deixou de lutar e chegou com perigo à área adversária em alguns momentos. Chegou mesmo a abanar as redes, mas foi assinalado fora de jogo a Pedro Lima, acabando por não contar o remate em que bateu Arruabarrena. Já nos derradeiros minutos Diego Duarte ainda driblou o guarda-redes e teve nos pés a oportunidade para empatar, mas falhou depois de ter feito o mais difícil.

Continua sem vencer o AVS, permanecendo afundado no último posto da tabela classificativa. Está agora a 13 pontos do primeiro clube a salvo, precisamente o Arouca, que ganha novo fôlego para a fuga aos últimos lugares da tabela. Os arouquenses recebem o Sporting na próxima ronda.

A FIGURA: Barbero

Definiu o jogo com um golpe de cabeça num dos derradeiros lances do primeiro tempo. O avançado espanhol de 27 anos estreou-se a marcar com a camisola arouquense, carimbando o triunfo. Assinou mais dois cabeceamentos, um deles perigoso para as redes da equipa avense.

O MOMENTO: expulsão de Devenish (4’)

Entrada violenta do central, a pés juntos sobre Kuipers logo no início do encontro acabando expulso. O AVS jogou praticamente todo o embate em inferioridade numérica fruto dessa ação descontrolada do colombiano, mudando por completo o jogo.