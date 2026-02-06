O AVS esclareceu, esta sexta-feira, que Antoine Baroan sofreu uma fratura da tíbia e do perónio da perna esquerda, na derrota com o Sporting (3-2), na véspera, nos quartos de final da Taça de Portugal.

O emblema sediado na Vila das Aves informou que o avançado francês foi «estabilizado ainda no relvado», após o choque violento com Luis Suárez. Depois, seguiu para o Hospital de São José e deu entrada, já esta sexta-feira, no Hospital de Famalicão.

Baroan ainda será transportado para o Hospital Privado de Paredes, para ser operado no sábado, com o departamento clínico do AVS a acompanhar todo o processo.

O reforço de inverno do AVS, que estava a fazer a estreia pela nova equipa, lesionou-se na reta final do tempo regulamentar. Colegas e adversários ficaram imediatamente preocupados, sobretudo Suárez, que já deixou uma mensagem nas redes sociais.