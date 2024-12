A FIGURA: Trubin

Numa segunda parte em que o Benfica perdeu o controlo do jogo, acabando por passar por calafrios, o guarda-redes ucraniano ainda foi segurando as pontas. Foi decisivo com uma série de defesas de grau de complexidade elevado na segunda metade, algumas das intervenções verdadeiramente milagrosas. Segurou o que pôde, acabando por não conseguir suster o derradeiro lance.

MENÇÃO HONROSA: Devenish

O colombiano define o resultado final com um cabeceamento oportuno num dos últimos lances do jogo. Depois de um jogo competente, com vários cortes importantes, acaba por se destacar na área adversária ao resgatar um ponto para o conjunto da Vila das Aves.

O MOMENTO: o empate do AVS (90+3’)

Momento de nervos, lance de bola parada numa das últimas movimentações do jogo. Livre de Piazón para a área do Benfica, com dois centrais a fazer a diferença nas alturas. Roux faz o primeiro desvio no coração da área, para junto ao segundo poste Devenish cabecear para a confirmação do empate.

OUTROS DESTAQUES

Kokçu

O turco voltou a ser o playmaker desta equipa, passando praticamente todo o jogo pelos seus pés. Desceu várias vezes no terreno para pegar na bola e pensar o jogo da equipa do Benfica.

Nacho

O jovem central uruguaio foi dos mais competentes do AVS, fazendo vários cortes certeiros. Imperial no jogo aéreo, quase sempre bem posicionado, Nacho Rodríguez foi dos principais travões à supremacia encarnada.

Amdouni

Crucial na fase em que o Benfica esteve por cima, a dar dinâmica à manobra ofensiva da equipa. A jogar numa posição interior, numa espécie de segundo avançado, desbloqueou vários espaços com boas combinações com os colegas.

Nené

O experiente avançado entrou ainda na primeira parte e deu poder de fogo aos avenses. Homem de área, conseguiu ganhar vários duelos e arranjou forma de visar a baliza benfiquista.