AVS-Benfica (ONZES): Mourinho faz uma mudança para a estreia
Schjelderup fica no banco e Ivanovic é titular
José Mourinho fez apenas uma mudança no onze inicial do Benfica, comparativamente àquele que Bruno Lage utilizou diante do Qarabag. O treinador dos encarnados deixou Andreas Schjelderup no banco e Ivanovic vai a jogo como titular.
Quanto ao AVS, que faz o primeiro jogo após a saída de José Mota, Diogo Spencer sai da ficha de jogo por estar emprestado pelo Benfica e é rendido por Sidi Bane. Aderllan Santos é relegado para o banco, com Paulo Vitor a assumir a titularidade.
AVS e Benfica defrontam-se este sábado, a partir das 18h00, em jogo da 6.ª jornada da Liga.
OS ONZES INICIAIS:
ONZE DO AVS: Simão Bertelli; Bane, Paulo Vitor, Devenish e Kiki Afonso; Jaume Grau, Algobia e Bruno Lourenço; Perea, Tunde e Tomané.
Suplentes do AVS: João Gonçalves; Pedro Barros, Rafael Barbosa, Leonardo Conge, Nenê, Diego Carcete, Guilherme Silva, Gustavo Mendonça e Aderllan Santos.
ONZE DO BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Enzo Barrenechea e Richard Ríos; Aursnes, Sudakov, Ivanovic e Pavlidis.
Suplentes do Benfica: Samuel Soares; Obrador, Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Henrique Araújo, Tomás Araújo, João Veloso e João Rego.