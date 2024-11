O AVS anunciou este domingo que Kiki Afonso não sofreu qualquer lesão grave depois de ter caído inanimado no relvado, num lance já perto do final da primeira parte frente ao Estoril.

«Depois do aparatoso lance ocorrido no jogo com o Estoril, que envolveu o nosso jogador Kiki, é com agrado que informamos que após a realização dos necessários exames médicos, do lance não resultou qualquer lesão grave. Kiki regressou ainda ontem a casa, acompanhado pelo departamento clínico do clube», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

Aos 44 minutos de jogo, o lateral do AVS caiu inconsciente no relvado. A equipa médica entrou em campo e rapidamente socorreu o jogador, que acabou por recuperar a consciência. Kiki foi prontamente levado até ao Hospital de Cascais.

Relativamente ao jogo, o Estoril e o AVS acabaram por empatar com uma igualdade a zeros.