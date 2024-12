Várias promessas, muito por cumprir no embate entre AVS e Estrela. Os dois emblemas, que tenta fugir à zona baixa da tabela, empataram-se (1-1) na Vila das Aves num embate em que o conjunto da Amadora esteve na frente, acabando por permitir o empate. Forçou o segundo, mas numa tarde de desperdício ainda não foi desta que aprendeu a ganhar longe da Reboleira.

Apenas com um ponto conquistado fora de portas, na primeira jornada em Braga, o regresso aos pontos após seis derrotas consecutivas na condição de visitante até pode parecer positivo, mas as oportunidades escandalosas desperdiçadas não permitem grandes festejos. Nos descontos o Estrela atirou duas bolas ao ferro.

Volta a resgatar um ponto o conjunto que atua na Vila das Aves, conseguido em novo momento de bola parada por um central, à semelhança do que aconteceu com o Benfica. Desta vez foi Roux a marcar naquele que foi o quarto empate consecutivo do AVS, camuflando uma prestação pálida e sem rasgo.

Com Daniel Ramos ainda à procura do primeiro triunfo no comando técnico do AVS, a equipa que trajou de vermelho até entrou com crença no encontro, demonstrando vontade para rondar a baliza adversária. Um ímpeto que, contudo, durou escassos minutos. Primeira promessa por cumprir.

Os avenses até viram Bruno Brígido fazer uma intervenção verdadeiramente milagrosa, por instinto logo aos oito minutos, a evitar que Nacho abrisse o ativo. Mas na resposta, no mesmo minuto, foi o Estrela a abanar as redes adversárias. Mérito para André Luiz evitou dois adversários pelo corredor direito – um deles com um túnel – antes de convidar Léo Cordeiro a estrear-se a marcar esta temporada.

De primeira, o capitão do Estrela rematou para golo e deu uma volta completa ao tabuleiro do jogo. O AVS acusou o golo, ficou tranquilo o conjunto de José Faria para partir para uma prestação competente e sólida. O Estrela organizou-se, tirou espaço de manobra ao adversário e ainda conseguiu articular os principais lances ofensivos.

Não mais o Aves chegou com perigo à área de Bruno Brígido e o Estrela ensaiou vários remates, sem grande perigo – é certo –, mas em situações que hipoteticamente poderiam traduzir-se em momentos de maior risco para a equipa de Daniel Ramos, que não vence há mais de três meses.

Um figurino que se alterou no arranque da segunda metade. Num pontapé de canto foi um central a fazer a diferença. Jaume Grau bate o canto fazendo a bola cruzar a área por entre a confusão em que vários jogadores apareceram no relvado. No segundo poste Roux atira de pé esquerdo para o empate.

Um momento que, em vez de galvanizar o AVS, espicaçou o Estrela. A equipa de José Faria assumiu as despesas do jogo e construiu oportunidades clamorosas para marcar. Por três ocasiões Simão Bertelli teve jogadores do Estrela isolados à sua frente: resolveu duas e viu Kikas atirar por cima numa perdida escandalosa.

Já nos descontos Rodrigo Pinho teve a oportunidade de, finalmente, efetivar a promessa de estreia a vencer fora por parte do Estrela. Atirou à trave. Bucca segui-lhe as pisadas e também abanou o travessão. Um ponto para cada lado num jogo de altos e baixos, em que momentos de intensidade contrastaram com a apatia.

A FIGURA: Simão Bertelli

O guarda-redes brasileiro do AVS segurou a equipa quando, após o empate, os avenses não conseguiram equilibrar a dinâmica do adversário. Safou dois lances de golo iminente ao levar a melhor sobre André Luiz quando o atacante adversário apareceu completamente isolado em posição de finalização. Duas manchas do guarda-redes que seguraram um ponto.

O MOMENTO: golo do AVS, Baptiste Roux (52’)

Pontapé de canto de Jaume Grau, a bola cruza a área com muita confusão à mistura, sobrando para o segundo poste, onde aparece o central Baptiste Roux sem marcação. O defesa enquadrou-se com a baliza e disparou forte com o pé esquerdo sem hipóteses para Bruno Brígido.

POSITIVO: André Luiz

Falhou a finalização. O atacante do Estrela da Amadora foi dos mais mexidos no jogo, construindo o primeiro golo da tarde e assinou vários outros lances de perigo. Não entra para o papel principal do embate dada a ineficácia no último terço. Esteve por duas vezes isolado, mas não conseguiu marcar.