O AVS, último classificado da Liga, evitou a despromoção imediata à II Liga, ao empatar (2-2) na visita a Vila do Conde, diante do Rio Ave, no jogo de abertura da 30.ª jornada.

A equipa da Vila das Aves, que ocupa o 18.º lugar, soma agora 13 pontos e continua matematicamente na luta pela manutenção.

Graças a este resultado, o AVS, comandado por João Henriques, permanece pelo menos mais uma noite no escalão principal, mas a despromoção pode chegar neste sábado, em função dos resultados do Casa Pia e do Nacional – ambos com 25 pontos –, que podem condenar os avenses caso pontuem nas receções ao Santa Clara e ao Alverca, respetivamente.

Classificação da Liga Portuguesa