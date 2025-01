Há mais de quatro meses que na Vila das Aves não se sabia o que era vencer. Daniel Ramos esteve pelo nono jogo no banco e ainda não tinha sorrido. No jogo de encerramento da 19.ª jornada os avenses atiraram para canto à série de maus resultados.

Literalmente. O conjunto avense venceu pela margem mínima (1-0) com um golo na sequência de um pontapé de canto em que John Mercado viu um cabeceamento de Devenish desviar na sua cara para o fundo das redes, fazendo o AVS parar e respirar fundo. Sai dos lugares aflitivos e ganha novo fôlego.

Com Aderllan Santos no eixo da defesa, o central chegou e estreou-se como patrão da defesa, os avenses ainda não puderam contar com Tomás Tavares, também reforço, uma vez que o certificado não chegou em tempo útil, apurou o Maisfutebol. Numa prestação que não foi propriamente de encher o olho, Daniel Ramos conseguiu aquele que era o objetivo: amealhar os três pontos.

Numa maré positiva, após vencer o FC Porto numa série de jogos sem perder, os gilistas olhavam para a tabela com a perspetiva de ultrapassar três emblemas. A turma de Barcelos teve mais ascendente, diga-se. Não há dúvida que o Gil Vicente teve mais bola, ensaiou sair a jogar a partir de trás e assumiu a batuta com um futebol rendilhado.

Mas, também não é menos verdade que jogou quase sempre em terrenos pouco adiantados e, por consequência, sem perigo. Ou seja, foi muito pouco produtivo perante um AVS organizado, muitas vezes com uma linha recuada de cinco elementos e com pouco pendor ofensivo.

Após uma primeira metade em que praticamente não se registaram lances junto das balizas, na segunda metade o AVS precisou apenas de dez minutos para abanar as redes adversárias e esboçar a primeira amostra do sorriso desta noite com o tal golo num pontapé de canto. Antes disso já tinha estado perto, diga-se, num cabeceamento em que Rodrigo Ribeiro fez o mais difícil.

Uma prestação de alma, de sufoco e com a urgência que a situação exigia. O AVS agarrou-se à vantagem com o que tinha para sacudir a crise, conseguindo fugir ao incómodo antepenúltimo lugar, que implica o play-off de despromoção.

Apenas na reta final do encontro o Gil Vicente conseguiu ser verdadeiramente efetivo, disponde de remates, cruzamentos e aproximações efetivas à baliza de Guillermo Ochoa. Não foi suficiente. Datava de 14 de setembro o ultimo triunfo avense. Esta noite voltou a ter esperança com o triunfo sobre o Gil Vicente.

A FIGURA: Devenish

Decisivo de costa a costa. O defesa colombiano foi decisivo na forma como o AVS chega ao golo, revelando-se igualmente crucial na manobra defensiva com cortes providenciais. O jogador de 24 anos impôs-se com o seu físico, teve uma prestação muito regular e comprometida, sendo decisivo para a conquista dos três pontos.

O MOMENTO: golo de John Mercado (55’)

Pontapé de canto apontado por Jaume Grau no lado direito de forma tensa, no coração da área é Devenish a ter mais crença do que toda a gente. O central canha nas alturas e cabeceia, vendo a bola desviar em John Mercado antes de parar apenas no fundo das redes. Golo com um pouco de felicidade à mistura, mas com uma grande abordagem de Devenish.

NEGATIVO: um bocejo com 45 minutos

A primeira parte na Vila das Aves não foi mais do que um longo bocejo. As duas equipas anularam-se, assistindo-se a um espetáculo demasiado pobre para o patamar em causa. As balizas foram meros adereços nessa fase.