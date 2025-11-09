O Gil Vicente perdeu a hipótese de construir uma vantagem maior na primeira parte, viveu na incerteza do 1-0 e acabou travado na Vila das Aves, por um AVS que acreditou de forma crescente na reta final e foi premiado com o empate já bem perto do minuto 90.

Santi García deu vantagem ao Gil com um golo madrugador, aos cinco minutos, Pablo – melhor marcador da Liga a par de Pedro Gonçalves e Pavlidis – desperdiçou o 2-0 num penálti rematado por cima e, com o 1-0 a persistir, o AVS acreditou e empatou ao minuto 87 por Nenê, que, aos 42 anos (!) saltou do banco para fechar o resultado… três minutos depois de perder o duelo para Andrew num penálti.

O Gil, ainda assim, continua a somar e segue isolado no quarto lugar, com 23 pontos, mais 20 do que o AVS, que segue como “lanterna vermelha”, mas pontua pela segunda jornada seguida.

Entrada com tudo e golo

O Gil Vicente, apenas com uma mudança no onze inicial – Luís Esteves de volta após castigo por troca com Zé Carlos – tal como o AVS (Tunde por Rafael Barbosa) entrou ambicioso, dispôs de quatro cantos (!) em cinco minutos e, ao fim do quarto, Santi García desviou para o fundo da baliza a bola batida por Murilo.

Vantagem obtida pelo Gil Vicente, que tinha mais bola e mais controlo no jogo: a defensiva estava bem e, na construção e nas aproximações ao ataque, obrigou o AVS – difícil no acerto da pressão – a correr muitas vezes atrás da bola. Cáseres foi várias vezes importante nos cortes/desarmes e Luís Esteves, Santi García, Joelson e Pablo iam combinando bem em chegadas à área.

Ao minuto 21, Luís Esteves teve a melhor ocasião para o 2-0, mas o remate passou a centímetros do poste. Tal como o de Diogo Spencer, na resposta (26m), no lance mais prometedor do avenses. E o 1-0 ao intervalo dava crença à equipa da casa. Sobretudo depois do falhanço de Pablo, após mão na bola de Sidi Bane assinalada na área.

AVS cresceu, Andrew ainda salvou penálti, mas Nenê redimiu-se

Se na primeira parte deu bem mais Gil Vicente, a segunda teve um AVS a entrar bem e com um par de lances perigosos. Isto já com Diogo Spencer recuado para lateral-direito, face à troca de Pedro Lima por Sidi Bane. Primeiro, valeu primeiro um corte de Konan e, logo a seguir, Andrew a evitar o 1-1 a Perea (49m)

O Gil Vicente teve na cabeça de Buatu o 2-0 (57m) na melhor ocasião após o penálti, mas o angolano falhou o desvio por centímetros. O 1-0 era uma vantagem perigosa para o Gil – que pouco mais fez na frente – e o AVS foi acreditando. João Pedro Sousa fez mais quatro mexidas, a equipa aproximou-se na frente e, ao minuto 81, foi assinalada falta de Elimbi sobre Nenê. Porém, Andrew (e não só no penálti, mas também noutro par de lances) agigantou-se perante o avançado de 42 anos e evitou o 1-1 (84m). Grande defesa!

Mas o empate foi apenas adiado em três minutos. Nenê continua a provar que a idade é só um número e, assistido por Pedro Lima, fez o golo que valeu o segundo empate seguido ao AVS.

Pouco depois, Pedro Lima até cheirou a reviravolta e o Gil, que teve claramente hipótese de distanciar-se no marcador, percebeu que o que antes parecia certo lhe escapou. Ainda carregou com tudo na compensação, Touré agitou e Gustavo Varela quase foi feliz. Mas o 1-1 não se alterou, premiando um AVS corajoso e trabalhador.

FIGURA: Nenê

O avançado de 42 anos foi decisivo, ao saltar do banco para fazer o empate no AVS-Gil Vicente. A equipa avense já estava bem na segunda parte e a entrada do veterano brasileiro acentuou o perigo para a baliza de Andrew. É verdade que Nenê desperdiçou um penálti bem defendido pelo guardião do Gil Vicente. Porém, seria decisivo com uma boa finalização três minutos depois desse castigo máximo.

MOMENTO: Pablo desperdiça o 2-0… e o AVS mantém-se em jogo

É um lance decisivo no jogo e que traça as bases para uma segunda parte que, com o 1-0 a manter-se, acaba por ser bem diferente do que se estivesse 2-0. Pablo, na cara de João Gonçalves, desperdiçou um penálti ao rematar por cima e manteve o AVS em jogo e no resultado.

POSITIVO: Andrew agiganta-se na reta final

O guarda-redes do Gil Vicente foi também um dos destaques do jogo, sobretudo no quarto de hora final, com algumas defesas difíceis e importantes, incluindo a grande defesa no penálti de Nenê. Importante numa fase difícil para o Gil Vicente.