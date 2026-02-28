Ficou a zero o embate entre o AVS e o Estrela. A turma da Vila das Aves continua com a luz vermelha da lanterna acesa, sem dar sinais de retoma, e a equipa da Amadora amealhou mais um ponto na luta pela permanência. O encontro foi equilibrado, com poucos motivos de interesse e a divisão de pontos acaba por ser justa.

João Henriques fez apenas uma alteração em relação à equipa que iniciou a partida na Luz. Devenish saiu do eixo da defesa para dar lugar a Aderlan Santos. Já João Nuno mudou duas peças após a desilusão caseira diante do Tondela. Bernardo Schappo rendeu Luan Patrick no centro da defesa e Ianis Stoica apareceu no lugar de Eddy Doué.

A primeira metade foi nivelada por baixo e com poucos motivos de interesse. O Estrela pegou no jogo desde o início e foi a única equipa a mostrar fio de jogo. O Aves aparecia no ataque a espaços fruto de bolas longas, da velocidade de Tunde ou nas bolas paradas. Curiosamente, foi num pontapé de canto que o Estrela ficou perto de marcar. Jovane atirou direto e Adriel voou para defender. Do doutro lado, Tomané e Algobia ficaram perto de inaugurar o marcador.

Pouco ou nada mudou no reatamento e, se houve alguma alteração, foi para pior. Os técnicos rapidamente perceberam isso e mexeram nas respetivas equipas. No entanto, continuava-se a jogar muito longe das balizas. A contrariar a tendência, surgiu Paulo Moreira a rematar cruzado e a acertar em cheio ao poste. Na resposta, Gustavo Mendonça apareceu na área a rematar para excelente defesa de Renan.

O jogo animou um pouco e os guarda-redes começaram a ser protagonistas. Adriel foi o primeiro a brilhar após remate já no interior da área de Stoica. Do outo lado, foi Tunde a rematar, desde a direita, para mais uma boa defesa de Renan Ribeiro. Apesar das ligeiras melhorias, a partida continuava a ser jogada muito no miolo e com pouca qualidade. Até ao final, muitos cruzamentos para as áreas, muita luta, mas espremido não saiu sumo.

FIGURA: Renan Ribeiro (Estrela)

Numa partida muita equilibrada, acabaram por ser os guarda-redes a brilhar e acabou por ser o forasteiro a estar em maior destaque. Renan Ribeiro teve duas intervenções de qualidade a evitar o golo. Primeiro parou o remate de Gustavo Mendonça e, logo de seguida, parou o forte remate de Tunde, segurando a igualdade.

O MOMENTO: Sorte do Estrela esbarra no poste

Foi a melhor oportunidade do desafio e podia ter dado uma vantagem decisiva ao Estrela. Paulo Moreira terminou o jogo a defesa direito após a lesão de Encada. O médio teve nos pés o golo, mas o remate cruzado esbarrou caprichosamente no ferro.

NEGATIVO: Jogo pobre na Vila das Aves

Quando as equipas sobem ao relvado com mais medo de perder do que arriscar para ganhar, o jogo torna-se pobre e com poucos motivos de interesse. Foi isso que aconteceu esta tarde na Vila das Aves. Os locais, na cauda da tabela, nunca assumiram o jogo, nunca arriscaram, e limitaram-se a tentar aproveitar as falhas dos visitantes. O Estrela até teve mais iniciativa, mas desde cedo que se mostrou acomodado ao resultado.