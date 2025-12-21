O “ora jogas tu, ora jogo eu” resultou num empate entre AVS e Nacional. Na estreia de João Henriques, a equipa de Vila das Aves esteve melhor no primeiro tempo e foi para o descanso com uma vantagem de dois golos. A formação insular esteve por cima no segundo tempo e acabou por chegar à igualdade que, apesar de não deixar ninguém satisfeito, é justa.

Tomané deu vantagem ao AVS e Tunde ampliou o marcador. Zé Vítor reduziu e Jesus Ramirez fez a igualdade. Rúben Semedo borrou a pintura ao ver o cartão vermelho direto, após entrada de sola sobre um adversário. Foi o quarto empate e o quarto ponto da turma de Santo Tirso no campeonato, mostrando que a chicotada psicológica não resultou. O emblema madeirense soma agora 16 pontos e segue na segunda metade da tabela.

Na estreia, João Henriques mudou mais de meia equipa depois do surpreendente triunfo em Guimarães para a Taça de Portugal. Aderlan, Rivas, Tiago Galleto, Gustavo Mendonça, Jordi e Diego Duarte saíram da equipa e deram lugar a Devenish, Rúben Semedo, Kiki, Pedro Lima, Tomané e Oscar Perea. Já Tiago Margarido foi forçado a fazer três alterações depois do triunfo caseiro diante do Tondela. Deivison e Leo Santos, castigados, e Witi, que marca presença na CAN, cederam a posição a João Aurélio, Francisco Gonçalves e Pablo.

A primeira metade pertenceu por completo à formação local. O Nacional só por uma vez chegou com perigo à baliza contrária, num remate de Jesus Ramirez que saiu à figura de Simão Berteli. O perigo surgiu sempre do outro lado e Pedro Lima foi o primeiro a ficar perto do golo de livre direto, valeu o voo de Kaique.

Depois de muitas tentativas e ataques promissores, as redes balançaram finalmente a dez minutos do descanso. Tomané roubou o esférico a Zé Vítor, isolou-se e atirou a contar. Pouco depois, Tomané ficou perto de bisar. O golpe de cabeça esbarrou caprichosamente na trave. Em cima do minuto 45, Tunde rematou em arco de fora da área e fez o segundo. Golaço!

A turma insular, após uma primeira parte apagada, entrou com tudo para o segundo tempo. A equipa do castigado Tiago Margarido entrou a dominar e rapidamente chegou ao golo. Zé Vítor apareceu solto do lado esquerdo da área e rematou para o fundo das redes, redimindo-se do erro no primeiro golo. Pouco depois, aproveitando a completa apatia da defensiva avense, o Nacional chegou à igualdade por Jesus Ramirez.

O AVS, que já não vence em casa para o campeonato quase há um ano, não conseguia reagir e acabou por sofrer mais um revés a 20 minutos do fim com a expulsão de Rúben Semedo. O defesa central entrou de sola ao tornozelo de Jesus Ramirez e, após alerta do VAR, João Gonçalves mostrou-lhe o cartão vermelho direto.

Até ao final, o Nacional carregou na tentativa de chegar ao triunfo, mas os locais fecharam as linhas e seguraram um precioso ponto.

FIGURA: Jesus Ramirez (Nacional)

Marcou o golo que valeu o empate ao Nacional e um importante ponto na deslocação à Vila das Aves. O avançado venezuelano continua de pé quente e chegou aos nove golos na Liga. Jesus Ramirez estava no sítio certo para fazer o empate, mas deu sempre muito trabalho à defensiva local.

O MOMENTO: Expulsão de Rúben Semedo

É um daqueles lances que leva qualquer treinador ao desespero. O AVS tinhas sofrido o empate e estava a tentar reagir para reentrar no jogo. A entrada de Rúben Semedo sobre Jesus Ramirez, de sola à zona do tornozelo, além de ser muito perigosa para o colega de profissão, deixou a sua equipa em inferioridade numérica.

POSITIVO: Tunde (AVS)

Foi o jogador mais inconformado da formação de Vila das Aves e foi coroado com um excelente golo. Tunde foi sempre uma seta apontada à baliza insular e o único capaz de colocar a defensiva local em sentido. Na retina ficou o grande golo do extremo Nigeriano.