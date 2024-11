Vítor Campelos está de saída do AVS e o emblema sediado na Vila das Aves já negoceia com Daniel Ramos para assumir o comando técnico da equipa, confirmou o Maisfutebol.

As negociações com o técnico de 53 anos encontram-se numa fase avançada e, se tudo correr dentro do previsto, o acordo será selado nas próximas horas. Tal como o nosso jornal escreveu anteriormente, José Mota, Ivo Vieira e João Henriques foram outros nomes equacionados pela estrutura avense.

Daniel Ramos está sem clube há um ano, quando deixou o Arouca. O técnico natural de Vila do Conde tem uma vasta experiência no futebol português, somando passagens por Santa Clara, Boavista, Rio Ave, Desp. Chaves, Marítimo, Famalicão, Trofense, Vizela e Moreirense, entre outros clubes. Além disso, em 2021/22, teve uma experiência nos sauditas do Al Faisaly.

O AVS é 13.º classificado da Liga, com dez pontos, dois acima da linha de água.