Garantida a permanência na Liga via play-off, o AVS procura assegurar reforços o quanto antes, para evitar o que aconteceu na temporada passada, com jogadores a chegarem em cima do fecho da janela. Nesse sentido, a SAD tem praticamente garantida a contratação de Rafael Barbosa, apurou o Maisfutebol.

O médio-ofensivo de 29 anos esteve no Radomiak Radom na segunda metade de 2024/25, mas rescindiu contrato recentemente. Na Polónia, marcou um golo e anotou uma assistência em nove partidas.

Formado no Sporting, Barbosa também já passou por Farense, Portimonense, Paços de Ferreira, Estoril e Tondela.