O Rio Ave regressou este sábado às vitórias na Liga, depois de três rondas sem ganhar, ao vencer na Vila das Aves, por 2-1, com mais dois golos de Clayton que, desta forma, alcança Pavlidis na lista dos melhores marcadores. A equipa de Vila do Conde chegou ao intervalo em vantagem, o AVS empatou logo a abrir a segunda parte, mas comprometeu as suas aspirações depois de ficar reduzida a dez.

Confira o FILME DO JOGO

Um duelo disputado sob chuva constante entre dois emblemas que passam por momentos de crise. O AVS, obviamente, mais no plano desportivo, ainda sem vitórias e afundado no último lugar da classificação, com apenas três pontos. O Rio Ave numa semana em que foram despedidos quarenta funcionários de vários departamentos, que abalou a estrutura da SAD vilacondense.

João Pedro Sousa revolucionou a tática da equipa da Vila das Aves que se apresentou em campo com uma estrutura defensiva com três centrais, além da estreia de Neiva como titular na Liga. A equipa da casa até entrou bem no jogo, procurando surpreender o adversário com uma entrada ofensiva no jogo, com destaque para um remate de Tomané na passada que obrigou Miszta a aplicar-se.

Não foi mais do que um fogacho, uma vez que o Rio Ave foi assentando o seu jogo e, com uma crescente posse de bola, foi empurrando o adversário para trás. Foi neste período que começou a aparecer André Luiz a explorar muito bem as evidentes fragilidades do AVS em defender o corredor esquerdo. Por volta dos vinte minutos, a equipa de Vila do Conde já estava totalmente com as rédeas do jogo e cada vez mais perto do golo, com uma sequência de seis pontapés de cantos em poucos minutos.

O Rio Ave esteve, aliás, muito perto de marcar, nestes lances de bola parada, com destaque para um canto da direita que quase entrou direto junto ao segundo poste, já com João Gonçalves batido, mas com Kiki Afonso a salvar, com a ponta da bota, sobre a linha fatal. Logo a seguir, novo canto, com Tomané quase a marcar um autogolo, com um desvio de cabeça a levar a bola ao poste.

O Rio Ave acabou mesmo por chegar ao golo em mais uma investida de André Luiz pela direita, com o avançado a conquistar a linha de fundo, deixando Kiki Afonso nas covas, antes de cruzar atrasado para a finalização fácil de Clayton. O avançado brasileiro chegou, assim, aos nove golos na Liga, juntando-se aos sportinguistas Pote e Luis Suárez, ficando a apenas um golo de Pavlidis, o líder dos melhores marcadores da Liga.

O Rio Ave prosseguiu por cima do jogo até ao intervalo e podia ter voltado a marcar numa bomba de Aguilera que deixou as luvas de João Gonçalves a ferver e foi ainda analisado um possível penálti na área do AVS que acabou por não dar em nada.

AVS empata e fica reduzido a dez

Tudo mudou subitamente no arranque da segunda parte, com o AVS a entrar novamente forte, a colocar extremas dificuldades à defesa vilacondense e a chegar ao golo do empate, logo aos 50 minutos. Grande passe de Neiva a destacar Oscar Perea que atirou a contar face à saída de Miszta da baliza.

O AVS estava de novo na luta pelo resultado, mas, apenas dez minutos depois de chegar ao empate, sofreu um forte revés, quando Jaume Grau viu um segundo cartão amarelo por falta imprudente sobre Aguilera, atingindo o jogador do Rio Ave com a bota no peito.

Reduzido a dez, o AVS recuou no campo e voltou a ceder a iniciativa ao adversário. O Rio Ave aceitou o repto e, depois das alterações promovidas por Silaidopoulos, partiu de novo para o ataque diante de um adversário cada vez mais encolhido.

Já sobre o minuto 90, Clayton entra na área e acaba por cair depois de um contato de Sidi Bané. Um lance polémico que foi analisado pelo VAR que acabou por ditar um penálti que Clayton converteu no golo da vitória.

Foi o décimo golo do brasileiro no campeonato que, desta forma, junta-se a Pavlidis no topo da lista dos melhores marcadores da Liga.

O Rio Ave, ao fim de três jogos sem vencer, regressa, assim, às vitórias, com o segundo triunfo fora de portas [o outro foi na Reboleira], enquanto o AVS, ainda sem qualquer vitória, fica ainda mais destacado no fundo da classificação.

Figura: André Luiz levou tudo à frente

A opção por Clayton, autor dos dois golos do Rio Ave, melhor marcador da Liga, seria a opção mais lógica, mas foi o compatriota André Luiz que permitiu aos vilacondenses desbloquear o marcador. O avançado esteve sempre muito em jogo, ora com olhos na baliza, ora com os olhos em Clayton, num ataque constante à profundidade, quase sempre pela direita, a provocar muitos estragos na defesa da equipa da Vila das Aves. Foi, aliás, assim que surgiu o primeiro golo do jogo, com André Luiz a descer até à linha de fundo, a deixar Kiki Afonso nas covas, antes de assistir Clayton para o primeiro golo do jogo.

Momento: expulsão de Jaume Grau

O AVS entrou muito bem na segunda parte, chegou rapidamente ao empate, mas depois comprometeu tudo quando Jaume Gray, com uma entrada imprudente sobre Aguilera, viu um segundo cartão amarelo e deixou a equipa de João Pedro Sousa reduzida a dez. O AVS não voltaria a ser o mesmo.

Positivo: mais dois golos de Clayton

Incrível. À 13.ª jornada, Clayton chegou aos 10 golos na Liga, alcançando Pavlidis no topo da lista dos melhores marcadores. Marcou um golo de bola corrida, a passe de André Luiz, e, depois, marcou o penálti, já perto do final do jogo, que permitiu ao Rio Ave alcançar o segundo triunfo fora de casa.