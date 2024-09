Cumpriram-se as profecias deste início de época. O AVS volta a fazer da sua casa uma espécie de caixa forte – os sete pontos conquistados foram alcançados na Vila das Aves –; o Rio Ave volta a perder fora de portas. A história do jogo tem um nome feliz: Vasco Lopes foi lançado para marcar na segunda metade o golo com que os avenses bateram o Rio Ave (1-0).

Já lá vamos.

Após o fecho do mercado, com uma revolução no plantel, Vítor Campelos operou cinco alterações no Aves. A principal notou-se na baliza com o histórico guarda-redes mexicano Guillermo Ochoa a chegar e a entrar diretamente para o onze, inclusivamente com a braçadeira de capitão. Rubricou uma prestação positiva com três intervenções de grande nível.

Perante um Rio Ave sem qualquer alteração na equipa comparativamente com o triunfo sobre o Santa Clara, até foi o Aves a ser mais espevitado, mais ousado na procura da baliza adversária e, sobretudo, com mais rapidez nos homens da frente para aproveitar os erros do setor mais recuado do adversário.

Por sua vez, o Rio Ave que tem dois triunfos alcançados pela margem mínima com golos de lance parada, tentou usar precisamente desse tipo de lances para equilibrar os pratos da balança no que a lances de perigo diz respeito. Nesta toada, os dois conjuntos foram-se anulando à espera de um lance que fosse diferenciador.

Esse lance saiu do banco de suplentes. Vítor Campelos lançou Vasco Lopes ao minuto 70, uma das três alterações do técnico, sendo que o atacante cabo-verdiano assegurou os três pontos para o Aves com um pontapé de bicicleta certeiro. Grande golo do atacante, após meio ano de lesão, a dar cor a um jogo nem sempre bem jogado.

Continua sem vencer fora de casa o Rio Ave, já lá vai ano e meio desde o último triunfo fora de portas. Alheio a esse dado, o Aves alcança a segunda vitória consecutiva em casa e ultrapassa os vilacondenses.

A FIGURA: Vasco Lopes

Daquelas histórias que são traçadas para a posteridade. O extremo não jogava há mais de meio ano, regressando aos relvados após lesão. Lançado por Vítor Campelos, apenas com dois minutos em campo resolveu o desafio com nota artística. Pontapé acrobático no interior da área por parte do jovem cabo-verdiano do Aves, a selar os três pontos.

O MOMENTO: golo do AVS (72’)

Jogada de envolvência do Aves, com Kiki Afonso a ir à linha de fundo cruzar com o pé esquerdo. Ainda a fervilhar, após vários minutos junto ao quarto árbitro para entrar, Vasco Lopes faz-se ao lance de forma acrobática e marca um grande golo: pontapé de bicicleta a fazer a diferença-

POSITIVO: Guillermo Ochoa

O nome impõe respeito. O mexicano chegou, entrou diretamente para a baliza e assumiu a braçadeira de capitão do AVS. Para lá de todo o mediatismo que envolve, o guarda-redes fez três intervenções de grande nível – uma delas já perto do final – sendo determinante para o triunfo do Aves.