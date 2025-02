Com um misto de cinismo e competência, a ter sempre por base a organização, o Santa Clara continua a carreira sensacional na Liga, somando novo triunfo. Depois de bater o Casa Pia, os açorianos calibraram a rota em quatro minutos na Vila das Aves vencendo (1-2) com um grande golo de Ricardinho e um autogolo de Santos.

Depois de uma primeira parte pastosa, com poucos motivos de interesse – à exceção de dois lances de Gabriel Silva, que num dos casos atirou ao ferro – uma entrada produtiva na segunda metade fez a diferença com dois golos repentinos a mudar por completo o rumo do jogo.

Em situações distintas na tabela, e também em ciclos diferentes, AVS e Santa Clara apresentaram-se com duas alterações comparativamente com a última jornada. Com Lucas Fernandes a estrear-se a titular nos avenses, a equipa de Daniel Ramos ganhou capacidade para ter bola.

Contrariamente ao que era o padrão até agora, a equipa da Vila das Aves teve bola e tentou criar situações de perigo com momentos mais laborados. Um crescimento no processo de jogo que, ainda assim, apanhou pela frente um adversário que gosta desse estilo.

Sensação do campeonato português, o Santa Clara organizou-se bem, como é costume, ocupou bem os espaços e espreitou o provocar de oportunidades para em transição ferir o último reduto adversário. Entre um longo marasmo que foi o primeiro tempo, com essa estratégia o Santa Clara criou os dois principais lances de perigo.

Gabriel Silva atirou ao ferro à passagem do primeiro quarto de hora, com um remate na passada de pé esquerdo. Poucos minutos depois Guillermo Ochoa fez uma intervenção determinante, com a perna, impedindo novamente Gabriel Silva de abrir o ativo.

O arranque da segunda metade foi completamente diferente, até porque o marcador mexeu logo aos 51 minutos. Grande golo de Ricardinho, com um remate forte à entrada da área, na sequência de um lance de bola parada em que o corte na primeira disputa de bola foi feito para zona proibida. Apenas quatro minutos depois Lucas Soares cruzou para a área, de forma tensa no lado direito, sendo Aderllan Santos a desviar para a própria baliza ao tentar o corte.

Depois de até ter tido a melhor oportunidade no reatar do encontro. Numa perdida de Zé Luís, a realidade é que a perder o AVS não conseguiu reagir com perigo à desvantagem, esbarrando num Santa Clara de extrema competência. A equipa de Vasco Matos não deu espaço e agarrou o triunfo, mesmo vendo Gerson diminuir a desvantagem num dos últimos lances do encontro.

Segundo triunfo do Santa Clara, que só perdeu um dos últimos seis jogos mantendo-se firme no europeu quinto lugar. O triunfo do AVS sobre o Gil Vicente não teve sequência, os avenses perderam pela segunda ronda consecutiva, expondo-se a um possível regresso ao antepenúltimo lugar.

A FIGURA: Gabriel Silva

Único elemento do trio de ataque que continuou no onze, o brasileiro foi o mais audaz em campo. Veloz, teve duas oportunidades para abrir o ativo ainda na primeira metade, ao movimentar-se bem para a finalização. Bate o livre que está na origem do primeiro golo dos açorianos ao colocar a bola na área. Jogo positivo do móvel atacante do Santa Clara.

O MOMENTO: autogolo de Aderllan Santos (55’)

Quatro minutos após colocar-se na frente do marcador, o Santa Clara vê as redes abanar pela segunda vez, um autogolo, passando num ápice para uma situação extremamente favorável. Cruzamento venenoso de Lucas Soares do corredor direito, na área Aderllan Santos desvia para a própria baliza ao tentar fazer o corte.

NEGATIVO: Fernando Fonseca entra e sai

Esteve apenas um quarto de hora em campo, saindo lesionado no pé direito. Lançado por Daniel Ramos na segunda metade, o lateral teve que ser substituído pouco tempo depois ao sair de maca das quatro linhas visivelmente com um rosto de dor após uma disputa de bola com João Costa.