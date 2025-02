A FIGURA: Francisco Trincão

Nem sempre abanar as redes significa ser a figura. É o caso da prestação de Francisco Trincão nas Aves. O atacante está na génese dos dois golos dos leões, mostrando a arte de fazer a diferença. Uma arte que merecia mais. Faz o cruzamento para o golo de Diomande e constrói a jogada do segundo dos leões, de Gyokeres, ao variar o flanco com mestria. Dois lances decisivos no que ao aproveitamento diz respeito, entre outros em que deu nas vistas.

O MOMENTO: segundo golo do AVS (90+7’)

Momento de nervos, num dos últimos lances do jogo o AVS tinha a possibilidade de colocar a bola na área de um Sporting com o credo na boca. A bola é disputada no coração da área, sobrando para o remate de Gustavo Mendonça à entrada da área. O golpe de alegria do AVS a assegurar o empate.

NEGATIVO: Diomande de cabeça perdida

Em nove minutos Diomande derrubou a tranquilidade da turma de Alvalade. Dois amarelos evitáveis, através de alerta do VAR, com uma grande penalidade cometida no primeiro caso, fizeram a equipa avense reentrar no jogo. Depois de abrir o ativo, atitude desastrosa do defesa central, a comprometer a prestação da sua equipa.

OUTROS DESTAQUES

Gyokeres

Recuperou fisicamente e foi de imediato lançado no onze. Esticou várias vezes o jogo, essencialmente na primeira metade, sendo essencial na manobra ofensiva dos leões. Voltou a marcar um mês depois, com um desvio subtil.

Zé Luís

Lutador no ataque avense, o ponta de lança tentou causar calafrios à defensiva do Sporting. Estreou-se a marcar na Liga ao transformar em golo a grande penalidade que relançou o jogo.

Debast

O central que, face às contingências, tem vindo a jogar no meio campo teve uma prestação competente no setor intermediário. Disfarça as limitações naturais de quem está fora da sua posição com compromisso.

Piazon

Ainda se pegou com um colega da própria equipa, na reta final do encontro, o que revela a sua crença. Um dos jogadores mais capacitados do AVS, o médio foi preponderante com bola.