Vítor Campelos, treinador do AVS, em declarações na sala de imprensa do estádio São Miguel, após a derrota por 2-1 frente ao Santa Clara, em jogo da quarta jornada da Liga:



«Explica em parte [o estado relvado], porque outro aspeto em que deveríamos ter sido mais fortes foram os duelos e os ganhos das primeiras e segundas bolas, onde não fomos tão fortes. Por isso, acho que o Santa Clara se adaptou melhor ao terreno no início do jogo.

No futebol, as equipas quanto mais mais agressivas forem no bom sentido e mais duelos ganharem, estão, com toda a certeza, mais perto de ganharem os jogos. Foi assim que aconteceu. Sofremos o primeiro golo e reagimos. Acabamos por fazer o 1-1. (…) Começámos melhor a segunda parte, acabámos, inclusive, por enviar uma bola à barra. Contra a corrente do jogo, o Santa Clara acabou por fazer o 2-1. Aí acho que quebrámos um pouquinho.

O AVS é uma equipa que chegou à Liga, como o Santa Clara, mas é uma equipa que está a crescer. Não podemos sofrer o segundo golo com a passividade que sofremos. Temos de ser muito mais agressivos no bom sentido. Acho que fomos demasiado passivos no segundo golo numa fase em que até estávamos melhor no jogo.»