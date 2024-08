Na antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, na Vila das Aves, Vítor Campelos reconheceu que o AVS terá de se apresentar «no máximo das capacidades e concentração».

«Como disse o Rui Borges, o Vitória tem um plantel de qualidade e extenso e todos têm dado uma boa resposta. Por isso, independentemente do onze que o Vitória apresentar, de certeza que será forte. Teremos de estar no máximo das nossas capacidades e concentração. Estamos preparados e, respeitando sempre o adversário, queremos ficar com os três pontos», afirmou o treinador do AVS em conferência de imprensa.

Os vimaranenses têm mais cinco jogos nas pernas, fruto da participação nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, e Campelos reconheceu que o ritmo competitivo das duas equipas é «um pouco diferente».

«Vamos defrontar um Vitória que está forte e moralizado, que até agora está invicto e não sofreu golos, mas a cada jogo que vai passando vai ficar mais perto com toda a certeza de sofrer golos e perder pontos», salientou.

«Queremos ser nós os primeiros a marcar golos ao Vitória e a ficar com os três pontos», atirou.

Campelos considerou ainda que o AVS «pode e irá melhorar, até porque estão a chegar jogadores e possivelmente ainda vão chegar mais alguns».

Vasco Lopes e Lucas Moura estão lesionados e vão falhar o jogo, assim como os castigados Fernando Fonseca, Luís Silva e Samuel Granada. Kamate, reforço para esta época, ainda não está inscrito.

O AVS recebe o Vitória de Guimarães no domingo, às 20h30, num jogo que terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.