Declarações do treinador do AVS, Vítor Campelos, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, após a derrota por 5-0 ante o FC Porto, em jogo da 9.ª jornada da Liga:

«Nos primeiros 15 minutos estivemos relativamente bem, a pressionar, ligados, concentrados. Quando se defrontam equipas que têm jogadores de elevada qualidade, um detalhe ou um erro no posicionamento pode ditar um desequilíbrio que pode levar a uma oportunidade. Creio que na primeira parte tínhamos de ser organizados, concentrados e agressivos no bom sentido. É um dos aspetos que caracteriza as equipas do FC Porto. Creio que fomos demasiado passivos e pouco agressivos, não fomos a equipa que costumamos ser, tão competitivos e tão ligados ao jogo como deveríamos e acabámos por sofrer os golos que sofremos na primeira parte.»

«Ao intervalo, falámos que teríamos de ver a segunda parte como se tratasse de um jogo de 45 minutos, dar uma imagem diferente. Creio que fomos diferentes parar melhor e, por isso, foi um resultado diferente da primeira para a segunda parte.»

«Vejo isto como um jogo para lembrar, já demonstrámos, nas jornadas anteriores, que temos uma margem diferente, principalmente da que demos dos 15 aos 45 minutos. Temos de ser uma equipa humilde, creio que um ou outro jogador entrou mais em bicos de pés. Quando acontece isso, as coisas tendem a não correr tão bem como planeámos. Mas estamos sempre a aprender, é um jogo para relembrar. Mas perdemos três pontos.»

[Saída de Gustavo Assunção, que ia começar a segunda parte, mas não começou:] «Ao intervalo, o departamento médico falou com ele, ele disse que tinha um pequeno desconforto na face posterior da coxa, mas que ia tentar ir para o relvado. Quando chegou ao relvado, fez dois ou três movimentos, sentiu desconforto e que não estaria a 100 por cento.»