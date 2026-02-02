Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio do Clube Desportivo das Aves, após o triunfo (0-4) sobre o AVS. O técnico destaca a importância do triunfo frente a um clube que roubou pontos na pedreira.

Análise ao jogo

«Na primeira parte tivemos ocasiões suficientes para aumentar o resultado e depois gerir melhor os momentos do jogo. Vens de um grande esforço, com viagem, onde fazes a classificação na Liga Europa. Depois tens um jogo perigoso, como o de hoje, fora de casa, com uma equipa que tudo o que viesse a conseguir de positivo seria pouco. Havia muitos ingredientes hoje para este ser um jogo perigoso. Depois do jogo nos Países Baixos falei com os jogadores para pôr todo o foco no jogo de hoje, porque na terceira jornada sofremos em casa com esta equipa. Hoje tivemos uma mentalidade para ganhar desde início. Conseguimos uma vitória importante».

Mercado

«Estou satisfeito com o plantel, com este balneário. Estou muito contente com esta família. O Barisic e o Tiknaz estão a entrar bem, a entrar na dinâmica da equipa, estou contente pela incorporação deles e por manter o núcleo da equipa. Vai haver uma concorrência saudável em todas as posições, o que é bom para ir crescendo».

Semanas limpas

«É verdade que quando jogas tantos jogos seguidos, há prioridade para a recuperação. Temos de descansar bem, vimos de um mês intenso, para depois podermos treinar um pouco mais e fazer ajustes que até agora não tínhamos tempo, agora vamos ter esse espaço e tempo para trabalhar essas pequenas coisas».