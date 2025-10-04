Liga
Custódio: «Acabámos por ser uns justos vencedores»
Treinador dos ribatejano reconheceu entrada em falso, mas elogiou a reação da equipa
Custódio Castro, treinador do Alverca, mostrou-se satisfeito com a exibição e o resultado alcançado pela sua equipa, após uma vitória sobre o AVS que confirma o bom momento dos ribatejanos. O técnico destacou o papel decisivo do golo marcado no final da primeira parte e a melhoria exibida após o intervalo.
«Fomos justos vencedores»
«Acabámos por ser uns justos vencedores, num jogo difícil. Não entrámos bem no jogo, pouco agressivos, mas o ‘timing’ do primeiro golo [aos 45+4m] acabou por nos beneficiar».
Melhor desempenho na segunda parte
«No segundo tempo, já estivemos mais próximos daquilo que temos apresentado, fomos melhores e fomos uns justos vencedores».
Derrota não esconde a «boa fase»
«É uma boa fase, com três vitórias em quatro jogos, mas, se olhar para trás, também fizemos bons jogos».
