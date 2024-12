Daniel Ramos acredita que o AVS será capaz «de fazer um bom jogo e melhorar comportamentos» contra o Casa Pia, «uma equipa com processos já assimilados», na 13.ª ronda da Liga.



«Temos um grupo extremamente empenhado em melhorar comportamentos. Com essa melhoria e uma ambição positiva e saudável, tornamo-nos mais fortes. Isso é um forte indicador de que estamos prontos para fazer um bom jogo e continuar a melhorar esses comportamentos», referiu o treinador na conferência de antevisão ao jogo marcado para Rio Maior.



Após duas derrotas nos dois jogos iniciais, o técnico procura o primeiro triunfo pelos avenses e espera que a introdução de «novas ideias» possa potenciar «melhorias a nível defensivo, mas sobretudo, ofensivo, onde a equipa tem margem para crescer».

«Demonstrámos solidez, aumentámos a agressividade em comparação com o jogo anterior, lutámos pelo resultado até ao fim, melhorámos também ao nível da organização. É importante referir que a agressividade é também ofensiva e ainda há espaço para crescer nesse campo», disse, sem detalhar.



Em relação ao oponente nesta ronda, Daniel Ramos falou num «Casa Pia sólido» e de «processos muito bem assimilados», argumentando que «o facto de só terem perdido com dois grandes nos últimos dez jogos evidencia bem a competência da equipa».

«Aquilo que eu espero, tendo em conta o adversário competente que vamos enfrentar, é que consigamos ser igualmente competentes. Vamos respeitar o adversário, mas entramos com as nossas armas. Infelizmente, não temos todas as opções disponíveis, mas confiamos plenamente na equipa e nos jogadores que temos para fazer um bom jogo», atirou.

O jogo de domingo será mais uma oportunidade de somar pontos para o objetivo final da permanência, para o qual o AVS avança com mais do que um sistema tático, evidente no jogo com o Sporting de Braga, na última jornada (derrota por 1-0).

«O mais importante são os comportamentos e a recetividade da equipa. Não se trata de impor, mas de propor, e a proposta (dos três defesas) foi muito bem aceite. Nesta fase, aproveitámos para ajustar, já sabendo quais jogadores podem render melhor em determinadas funções», explicou o treinador, para quem este processo permite «melhorar as substituições e introduzir nuances ao jogo».

Ochoa continua de fora, facilitando a escolha do técnico para a baliza, após exibição positiva de Simão Bertelli. O técnico não esqueceu Pedro Trigueira e confessou-se «feliz por ter três boas garantias na baliza».

«Tenho plena confiança nas opções disponíveis. Agora, o que quero é conseguir essa tranquilidade também noutras posições do campo, garantindo alternativas ao mesmo nível, sempre com um padrão de qualidade elevado», concluiu.

Ao internacional mexicano, juntam-se aos indisponíveis Lucas Moura, Rafa e Aburjania, igualmente por lesão, numa lista que inclui ainda Jaume Grau e Jorge Teixeira, por castigo.



O Casa Pia-AVS está agendado para as 18h00 deste domingo.