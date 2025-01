Este sábado, em conferência de imprensa, Daniel Ramos abordou as recentes movimentações do AVS no mercado de inverno e mostrou-se feliz com a aquisição de Aderllan Santos, ex-Rio Ave.

«A entrada de quatro novos jogadores cumpre a ideia de que vêm para acrescentar. Dão-nos mais competitividade, mais hipóteses de escolha e quem beneficia é o todo. Até ao fecho do mercado, estamos atentos. Não é contratar por contratar. Pode sempre acontecer algo», referiu o treinador do AVS na antevisão à 19.ª jornada da Liga.

O treinador explicou que a equipa precisava de um defesa central e esta foi uma boa «oportunidade».

«Fomos rápidos, não tivemos dúvidas de que ele [Aderllan Santos] podia ser mais um jogador. Passámos a ter cinco centrais e isso dá-nos possibilidade de continuar a jogar com três defesas, um sistema adotado na altura mais como um ato de gestão», partilhou.

De recordar que o brasileiro representava o Rio Ave desde 2019, mas neste mercado acabou por rescindir contrato com o clube de Vila do Conde e mudar de equipa na Liga. Esta temporada leva 21 jogos e um golo.

Relativamente às restantes movimentações do mercado, Daniel Ramos abordou as saídas de Luís Silva e Jonatan Lucca e as respectivas consequências.

«O Tiago Galleto é um guerreiro com qualidade, poder de choque e entrega ao jogo, enquanto o Lucas Fernandes pode jogar num posicionamento mais ofensivo, tem chegada à área e golo. Já o Tomás Tavares, até pela saída do Alaba, foi um achado e vai aumentar a competitividade interna», finalizou.