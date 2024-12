O treinador do AVS, Daniel Ramos, destacou, esta sexta-feira, que «a vitória está muito perto» da equipa da Vila das Aves, na antevisão ao jogo contra o Estrela da Amadora, a contar para a 16.ª jornada do campeonato.

«Preferíamos ter três vitórias a três empates, mas estes também nos permitiram pontuar, o que é positivo. Quanto mais fortes e intensos formos no dia-a-dia, e estamos a sê-lo, mais próximos estamos da vitória. Esperamos que seja o mais rápido possível», começou por dizer Daniel Ramos.

«O Estrela da Amadora é uma equipa agressiva, com alma, que joga num ‘541’ a defender e em ‘523’ a atacar. É aguerrida, muito determinada, uma equipa que vai tentar andar com bloco compacto, sempre à espera do erro e a provocar o erro. Não será um jogo fácil, mas queremos lá chegar e ser felizes», acrescentou depois, destacando a equipa adversária.

Para contrariar o poderio visitante, o técnico apontou a necessidade de solidez defensiva como chave para o sucesso.

«O AVS sofria muitos golos, trabalhámos para reduzir isso. Defender bem ajuda a atacar melhor. Faltam pequenos detalhes, persistência e acreditar.», afirmou.

Na tabela, o Estrela da Amadora ocupa o 12.º lugar com 15 pontos, enquanto o AVS é 15.º com 13. O encontro será no estádio do Clube Desportivo das Aves, às 15h30, com a arbitragem de Pedro Ramalho.