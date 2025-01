Declarações de Daniel Ramos, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (1-0) frente ao Gil Vicente:

«A primeira parte não foi bem conseguida da nossa parte, embora, apesar do domínio que o Gil teve, poucas vezes sentimos ameaça. Andamos mais vezes em organização defensiva, com controlo. Faltou sermos mais agressivos, provocar mais o erro para ter proveito com a recuperação de bola. Foi um jogo com pouca sequência da nossa parte. Faltou tranquilidade com bola, foi o que pedi ao intervalo frente a um Gil motivado que vinha de sete jogos sem perder. Melhorámos na segunda parte, também ao nível da pressão, criámos mais instabilidade ao Gil Vicente, e tudo somado deu outra capacidade para criar oportunidades. Antes do golo tivemos duas boas situações. Apareceu o golo e, como é lógico, soubemos sofrer e agarramos-nos ao resultado. Por isso, acredito que fomos uns justos vencedores. Fomos solidários como equipa».

[Coesão defensiva] «Temos sido arrojados nos outros jogos. Foi o primeiro jogo desde que aqui estou que a primeira ameaça de perigo não foi nossa. Mas, acabamos por vencer o jogo. Na audácia que temos tido noutros jogos não fomos compensados, hoje fomos mais matreiros, compactámos mais as linhas, nem sempre a tomar as melhores decisões, mas matreiros e organizados a retirar os espaços. A equipa esteve muito bem e deu conta. É um bom exemplo para futuro, quando precisarmos de defender mais juntos, mais sólidos e menos expostos. Temos de perceber que temos de fazer pontos, são as vitórias que nos fazem saltar na classificação».

[Aderllan Santos estreou-se e ajudou?] «Ele e os outros reforços que chegaram, em vários patamares de forma. O Aderllan estava a jogar, foi fácil para mim perceber que podia entrar no onze. Estava motivado, quis vir, foi muito bem recebido. O que pretendemos, com a entrada dele, foi melhorar a competitividade interna, para sermos mais capazes de atingir os objetivos. Está imbuído nesse espírito, assim como os outros, que terão oportunidade para o demonstrar».