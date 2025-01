O AVS visita o reduto do V. Guimarães à procura de dar sequência ao triunfo da última jornada, frente ao Gil Vicente e com Daniel Ramos atento ao que pode ser alguma instabilidade no adversário.

Na antevisão ao encontro, o técnico diz estar à espera de um jogo difícil e garante que o importante é que os jogadores dêem o máximo «em prol do coletivo».

«Mentiria se dissesse que não vou procurar a instabilidade no V. Guimarães, faz parte do lado estratégico. Agora se vai acontecer, não sei. Vejo um grupo muito aplicado, a querer trabalhar e fazer. Eles já mereciam», começou por referir.

«Sabemos que irá ser um jogo difícil, independentemente de o V. Guimarães estar há oito jogos sem ganhar. Também estávamos e o Gil Vicente não perdia, e aconteceu. Vamos ter de utilizar as nossas estratégias para conseguirmos o nosso resultado. O importante é que cada um, ao seu jeito, contribua do ponto de vista individual em prol do coletivo», acrescentou.

O jogo entre V. Guimarães e AVS arranca às 20h30 deste sábado, num jogo que será arbitrado por Hélder Malheiro, no Estádio D. Afonso Henriques.