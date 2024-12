Daniel Ramos, treinador do AVS, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Sp. Braga:

«A primeira parte foi muito bem conseguida, arrisco-me a dizer que fomos a melhor equipa. Não só pelo que criámos, mas também pelo que não permitimos que o Sp. Braga criasse. Podíamos ter feito o golo primeiro o que nos permitia ter outro conforto.

Na segunda parte, tentámos fazer um bocado do mesmo, manter a agressividade e a pressão, mas não conseguimos fazer com a mesma intensidade. Mérito do adversário, mas também faltou alguma frescura.

Tentámos refrescar a equipa, mas sofremos o 1-0. Depois veio o penálti e ficamos a jogar em inferioridade. Mas, mesmo assim, tivemos alma e arriscamos. Em suma contente com os comportamentos, mas desapontado com o resultado. Hoje podia ter tido um desfecho diferente se tivéssemos concretizado na primeira parte.

[exibição de Simão] Temos três guarda-redes com provas dadas, mas não foi só o Simão que esteve bem para aquilo que foi um sistema tático diferente e teve um comportamento positivo.

[sensações de jogar em casa como treinador do AVS] Aqui existe um espírito de receber e acolher bem. Fui muito bem tratado, senti que o público hoje nunca desistiu da equipa e agradeço de coração pelo grupo de trabalho. Nós precisamos deles e o que vou pedir aos jogadores é que sejam sempre competitivos. Quero que no final os adeptos sintam que a equipa deu tudo e hoje penso que isso aconteceu. Não podemos desistir nunca e isto tem de fazer parte do ADN Aves. Vamos errar, mas não nos podemos prender no erro. Há mais jogo e vamos trabalhar. Senti que hoje começámos a ganhar uma equipa

[Estreia de Gustavo] Hoje foi titular e a semana passada não foi convocado. Isto mostra que olho muito ao que fazem durante a semana. Conto com todos e depende do trabalho deles. Tem de existir competitividade interna. Quero enviar um abraço ao Artur Jorge pelo feito alcançado».