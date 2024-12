Declarações de Daniel Ramos, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate (1-1) frente ao Estrela da Amadora:

«Principalmente faltou, a partir do momento em que empatámos, capacidade para ter mais bola sem cometer erros. Cometemos um conjunto de erros que possibilitaram ao Estrela criar oportunidades. Fomos felizes nesse período. O jogo tem uma história diferente antes do empate e depois do empate. Entrámos muito bem, tivemos uma primeira grande oportunidade e num lançamento de linha lateral a nosso favor permitimos o golo; fomos tentando, criámos algumas oportunidades, assim como o Estrela. O jogo estava partido, saímos a perder ao intervalo numa primeira parte equilibrada. Na segunda parte começámos muito bem até ao golo. A partir daí temos um jogo diferente porque cometemos demasiadas asneiras, o Estrela ganhou confiança, não nos encontrámos depois disso e sofremos até ao final. Acabamos por ser felizes nesse período, concedemos oportunidades a mais. Tivemos oportunidade para ganhar, mas seria injusto».

[Muitas oportunidades concedidas] «Não estava à espera, até pelos indicadores. Não tínhamos concedido grandes oportunidades aos nossos adversários, e hoje aconteceu. Temos de refletir, não pode ser normal e não foi normal. Temos de melhorar, temos de ter solidez defensiva para chegar aos nossos objetivos. Algo de anormal aconteceu, temos de perceber o porquê. Muitos erros primários que não acontece, mas hoje aconteceram. Há que trabalha».

[Dificuldades para marcar primeiro, equipa a correr atrás do prejuízo] «Temos vindo a sofrer e andamos sempre atrás do prejuízo. Nos cinco jogos para campeonato fomos a primeira equipa a criar uma grande oportunidade, mas não concretizámos. Eficácia: temos de melhorar. Estar em vantagem faz uma diferença muito grande, principalmente nestes jogos com equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Apesar do erro não podemos abdicar do caminho a seguir, a equipa abdicou de fazer o que era certo para fazer o que é mais fácil».