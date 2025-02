Declarações de Daniel Ramos, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio da Vila das Aves, após a derrota (1-2) frente ao Santa Clara:

«Temos obrigatoriamente de responder. Ainda há muito campeonato para ser jogado, mas temos de fazer os nossos pontos. A sensação é de ir buscar os pontos no próximo jogo. Sabíamos muito bem que esta é uma equipa perigosa nas transições, fomos arrojados, tentámos ser sempre agressivos, melhorar os índices de circular e a capacidade de circular a bola. Acho que conseguimos ter bola, capacidade de respirar com bola, houve alguma falta de clarividência na ligação de setores. Fomos corrigindo, melhorando, o intervalo deu a possibilidade de melhorar, entrámos bem, tivemos uma grande oportunidade para sair na frente com o Zé Luís, e logo a seguir ficámos em desvantagem. Tentámos melhorar com as substituições para sermos mais agressivos, quando estávamos para fazer as substituições sofremos o 0-2. O 1-2 surgiu já tarde e não deu hipóteses para ir atrás de um resultado positivo, que seria o empate. Acho que o resultado mais aceitável era o empate, em termos de oportunidades e também atendendo ao que foi acontecendo no jogo. Fizemos coisas positivas, fizemos algumas asneiras, temos de reduzir o número de asneiras porque o que fazemos de positivo não está a chegar».

[Equipa permeável a defender as costas] «A ideia era arriscar em situações homem a homem lá atrás, para não dar hipóteses de preparação da jogada, para enquadrar nas nossas costas. Na nossa ideia de pressão não o fizemos tão bem, quando não o fizemos o Santa Clara teve tempo para sair e para pensar as jogadas. Sofremos golos fortuitos, é certo, num autogolo e numa segunda bola, mas é o que é. Manda a eficácia, hoje não fomos, foi o Santa Clara».

[Reforços] «São vem vindos, houve critério na vinda deles, quatro já foram utilizados. Sentimos nos treinos que estamos mais capazes. Não estou descontente com o comportamento da equipa, estou sim com o resultado e pela forma como aconteceu. Era um jogo que requeria concentração máxima frente a uma equipa muito matreira. Quando a competitividade interna aumenta todos somos valorizados».